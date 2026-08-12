Франция аумағының 85%-ы ыстық ауа райына байланысты құрғақшылыққа тап болды
АСТАНА. KAZINFORM — «Коперник» бағдарламасының «Sentinel-3» спутнигінен алынған суреттер елдегі құрғақшылықтың көлемін көрсетті, деп хабарлайды Анадолы.
Франция аумағының 85%-ы ыстық ауа райы мен жауын-шашынның жеткіліксіздігіне байланысты құрғақшылыққа тап болды.
Еуропалық Одақтың (ЕО) «Коперник» Жерді бақылау бағдарламасы жариялаған деректерге сәйкес, биыл жазда Францияның үлкен аумағында құрғақшылық орнады.
Шілде айының ортасындағы жағдай бойынша ел аумағының 85%-ы үшін құрғақшылық туралы ескерту жарияланды. Бұл көрсеткіш 2025 жылдың осы кезеңінде 65%-ды құраған, ал 2024 жылдың жазында ол 2%-дан аз болды.
«Коперник» бағдарламасының «Sentinel-3» спутнигінен алынған суреттер елдегі құрғақшылықтың ауқымын көрсетті.
Францияның 2024 жылдың 11 тамызы, 2025 жылдың 12 тамызы және 2026 жылдың 8 тамызында түсірілген спутниктік суреттерін салыстыру бүкіл ел бойынша өсімдік жамылғысының өзгерістеріне назар аудартып отыр.
Францияның 2024 жылғы суретінде елдің көп бөлігінде жасыл реңк басым болды, ал 2025 жылы әсіресе елдің батысында және Париж метрополитен аймағында ашық қоңыр аймақтардың кеңеюі байқалды.
2026 жылдың 8 тамызында түсірілген соңғы суретте Атлант мұхиты жағалауынан елдің солтүстігіне дейінгі кең аумақта сарғыш және топырақ түсті реңк басым болды.
Шектеулі жасыл аймақтар мен ландшафт құрғақшылығына назар аударылды.
Осыған дейін Франциядағы Луара өзені таязданып кеткенін жаздық.