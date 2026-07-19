Франция құрамасының бас бапкері Дидье Дешам қызметінен кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Дидье Дешам Франция ұлттық футбол құрамасының бас бапкері қызметінен кетті. Бұл туралы Франция футбол федерациясы хабарлады, деп жазады Report.
Дешам ұлттық құраманы 2012 жылдан бері жаттықтырды. Оның жетекшілігімен Франция 2018 жылы әлем чемпионы атанып, 2022 жылы УЕФА Ұлттар лигасын жеңіп алды. Сондай-ақ команда 2016 жылғы Еуропа чемпионаты мен 2022 жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері болды.
Франция құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатында қола жүлде үшін өткен кездесуде Англиядан жеңіліп, турнирді төртінші орынмен аяқтады.
Англия құрамасы Франциядан 6:4 есебімен басым түсіп, әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды.