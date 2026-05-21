Франция НАТО-ның Ормуз бұғазындағы миссияға қатысу мүмкіндігін жоққа шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Франция НАТО-ның Ормуз бұғазындағы миссиясына қарсы шықты. Бұл туралы Франция Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады, деп жазады ИРНА агенттігі.
Париж Солтүстік Атлантика альянсының Ормуз бұғазындағы операцияларға қандай да бір қатысуына қарсы екенін мәлімдеп, ұйым мандаты Таяу Шығыс аймағына таралмайтынын атап өтті.
— Франция НАТО-ның Ормуз бұғазындағы ықтимал қатысуын жоққа шығарды, — деді дипломат.
Оның айтуынша, альянс миссиясы ұйым қызметін бұл өңірге кеңейтуді қарастырмайды.
Франция тарапының пікірінше, Парсы шығанағындағы кеме қатынасының қауіпсіздігі стратегиялық теңіз жолдарын шамадан тыс милитаризацияламайтын қолданыстағы өңірлік және халықаралық форматтар аясында қамтамасыз етілуі тиіс.
Осыдан бұрын Иран Ормуз бұғазын басқаруға арналған жаңа органның құрылатынын жариялады.
Сонымен қатар Иран Қытай кемелерінің Ормуз бұғазы арқылы өту тәртібін жеңілдетті.