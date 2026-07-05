ӘЧ-2026: Франция Парагвайды ұтып, чемпионаттың ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Франция құрамасы АҚШ-тың Филадельфия қаласында өткен футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалында Парагвайды 1:0 есебімен жеңіп, ширек финалға жолдама алды, деп хабарлайды FIFA.
Кездесу тартысты өтті. Парагвай қорғаныста сенімді ойнап, Францияның шабуылдарына лайықты қарсылық көрсетті. Дегенмен француз футболшылары екінші таймда есеп ашып, кездесудегі жалғыз голдың арқасында жеңіске жетті.
Парагвай бірнеше қауіпті шабуыл ұйымдастырғанымен, таразы басын теңестіре алмады. Франция матч соңына дейін басымдықты сақтап қалып, турнирдің келесі кезеңіне өтті.
Осылайша, Франция әлем чемпионатының ширек финалына жолдама алып, Марокко құрамасымен кездесетін болды. Ал Германияны пенальти сериясында жеңіп, сенсация жасаған Парагвайдың әлем чемпионатындағы жорығы осы кезеңде аяқталды.
Айта кетейік, осы матчтың алдында ғана Марокко құрамасы Канаданы жеңіп, ширек финалға жолдама алды.