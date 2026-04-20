KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:27, 20 Сәуір 2026 | GMT +5

    Франция соты Илон Маскті X әлеуметтік желісіне қатысты іс бойынша тергейді

    АСТАНА. KAZINFORM — Француз медиасының мәліметінше, бұл істке қатысты тың мәліметтердің беті ашылған. Істің алгоритмі өзгеріске ұшыраған, бұған шетелдің ықпал болуы мүмкін екені айтылған. Бұл істе адамзатқа қарсы қылмыс пен балаларды жыныстық зорлық-зомбылыққа итермелейтін контенттің таралуы бойынша мәселе қаралып жатыр, деп жазды Анадолы агенттігі.

    Франция соты Илон Маскті X әлеуметтік желісіне қатысты іс бойынша шақырды
    Фото: Анадолы

    Аталған іске қатысты жаңа фактілердің беті ашылғаны белігілі болып отыр. 

    Париж прокуратурасы 2025 жылы басталған тергеу шеңберінде Илон Масктың бүгін жауап беруге шақырылғанын, ал X компаниясының бұрынғы топ-менеджері Линда Яккариноның 24 сәуірге шақырылғанын мәлімдеді.

    Сонымен қатар, прокуратура егер Маск тергеуге келмей қалса, істің барысына әсер етпейтінін атап өтті.

    Бұл іс 2025 жылы Еуропарламент депутаты Эрик Боторель X платформасына қатысты көптеген шағымдарға байланысты арыз бергеннен кейін қозғалған.

    Тергеу аясында 2026 жылғы ақпанда Париждегі X кеңселерінде тінту жүргізілген. Бұл жағдай бұған дейін Масктың қатаң сынына себеп болған.

    Еске сала кетейік, жақында SpaceX акциялары IPO-да сатылса, Илон Маск тарихтағы алғашқы триллионер атанатыны белгілі болды.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Илон Маск Франция
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар