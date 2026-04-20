Франция соты Илон Маскті X әлеуметтік желісіне қатысты іс бойынша тергейді
АСТАНА. KAZINFORM — Француз медиасының мәліметінше, бұл істке қатысты тың мәліметтердің беті ашылған. Істің алгоритмі өзгеріске ұшыраған, бұған шетелдің ықпал болуы мүмкін екені айтылған. Бұл істе адамзатқа қарсы қылмыс пен балаларды жыныстық зорлық-зомбылыққа итермелейтін контенттің таралуы бойынша мәселе қаралып жатыр, деп жазды Анадолы агенттігі.
Аталған іске қатысты жаңа фактілердің беті ашылғаны белігілі болып отыр.
Париж прокуратурасы 2025 жылы басталған тергеу шеңберінде Илон Масктың бүгін жауап беруге шақырылғанын, ал X компаниясының бұрынғы топ-менеджері Линда Яккариноның 24 сәуірге шақырылғанын мәлімдеді.
Сонымен қатар, прокуратура егер Маск тергеуге келмей қалса, істің барысына әсер етпейтінін атап өтті.
Бұл іс 2025 жылы Еуропарламент депутаты Эрик Боторель X платформасына қатысты көптеген шағымдарға байланысты арыз бергеннен кейін қозғалған.
Тергеу аясында 2026 жылғы ақпанда Париждегі X кеңселерінде тінту жүргізілген. Бұл жағдай бұған дейін Масктың қатаң сынына себеп болған.
