Францияда электр энергиясын тұтыну рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Дүйсенбіде Францияда электр энергиясын тұтыну көрсеткіші өткен жылғы деңгейден асып, жаңа шарықтау шегіне жетті, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Франциядағы ереже өзгеріссіз қалып отыр. Яғни ауаның температурасы төмендесе, электр энергиясын тұтыну арта түседі.
RTE электр жеткізу желісі операторының мәліметінше, 5 қаңтарда сағат кешкі 19:00-де тұтыну көрсеткіші 89 ГВт-қа жетті. Француз БАҚ-тарының хабарлауынша, сейсенбіде бұл көрсеткіш 90 ГВт-қа жетуі мүмкін.
Былтырғы 14 қаңтарда таңғы сағат 8:45-те көрсеткіш 87 ГВт-қа жеткен еді. Бұл 2012 жылдың 8 ақпанында тіркелген 102 ГВт-тан әлі алыс, бұл Францияның энергияны тұтыну көрсеткіші бойынша абсолюттік рекорды болған.
— Бірақ содан бері жабдықтар әлдеқайда тиімдірек болды, ал тұтынушылар энергияны үнемдеуге белсендірек кірісті, — деп жазды франциялық басылым.
Бұл деректерде жақсы жаңалықтар да жасырылған: Францияда тіпті қатты аяз кезінде де электр энергиясын өндіру тиісті деңгейде қалып отыр. Елдегі атом реакторларының паркі оның қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік беріп отыр.
Атом электр станциялары күндіз Францияның электр энергиясына деген қажеттілігінің 60%-дан 72%-ға дейінін қамтамасыз етіп отыр, бұл гидроэнергетика, жел және күн энергетикасынан асып түседі.
Қатты аяз кезінде газ әлі де электр энергиясын өндірудің шамамен 10%-ын құрайды. Алайда көмірмен жұмыс істейтін екі электр станциясы жұмылдырылған жоқ.
Франция электр энергиясын Испания мен Италиядан импорттағанымен, ол сонымен қатар электр энергиясын бағасы айтарлықтай жоғары Германия мен Бельгияға да үлкен көлемде экспорттап отыр.
