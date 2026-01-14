Францияда өлім алғаш рет тұрғындар өсімінің көрсеткішінен асып түсті
АСТАНА. KAZINFORM – 2025 жылы Францияда Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін өлім-жітім, туу көрсеткішінен алғаш рет асып түсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Le Monde басылымының INSEE Ұлттық статистика институтының мәліметтеріне сілтеме жасап хабарлауынша, 2025 жылы Францияда 651 мың адам өлімі тіркеліп, 645 мың адам дүниеге келген. Туу көрсеткіші COVID-19 пандемиясынан кейін күрт төмендеген. Айырмашылық 6 мың адам. Бұл Еуроодақтағы халық саны тұрақты өсіп отырған Франция үшін алаңдатарлық жағдай.
Халықтың қартаюы мен бала туу деңгейінің төмендеуі Францияның да демографиялық дағдарыстан тыс қалмағанын көрсетеді. Бұл үрдіс бүгінде бүкіл Еуропада мемлекеттік қаржыға салмақ салып отыр.
INSEE орталығының мәліметінше, өткен жылы бір әйелге шаққандағы туу көрсеткіші 1,56 балаға дейін төмендеген. Бұл — Бірінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең төмен деңгей және зейнетақы қорының консультативтік кеңесі болжаған 1,8 көрсеткіштен әлдеқайда төмен.
Еуроодақ бойынша салыстырмалы деректер бар кейінгі 2023 жылы Франция туу коэффициенті 1,65-пен екінші орынға шыққан. Бұл көрсеткіш бойынша ол тек Болгарияға (1,81) ғана жол берген.
Туу өлімнен аз болғанымен, Франция халқы өткен жылы 69,1 миллион адамға дейін аздап өсті. Бұған INSEE 176 мың адам деп бағалаған таза көші-қон әсер етті.
Cercle d’Epargne сараптамалық орталығының экономисі Филипп Кревельдің айтуынша, 1960-жылдары туған ауқымды буынның жаппай зейнетке шығуы еңбек нарығындағы қысымды күшейтіп, жұмыс күші тапшылығын алдағы жылдары одан әрі ушықтыруы мүмкін.
Қысқасы, демография — Франция үшін жай статистика емес, ертеңгі экономиканың, әлеуметтік тұрақтылықтың шешуші факторы болып отыр.
