Францияда соңғы 76 жылдағы ең ірі орман өрті тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM — Францияның оңтүстігіндегі Уаза департаментінде бір күн ішінде 16 000 гектар орманды шарпыған өрт — елдегі соңғы 76 жылдағы ең ірі орман өртіне айналды, деп жазды Report.
Report агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы өңірге Премьер-министр Франсуа Байрумен бірге келген Францияның ішкі істер министрі Брюно Ретайо мәлімдеді.
— Бұл өрт 1949 жылдан бері ең көп орман аумағын жойды, — деді министр.
1949 жылы Францияның оңтүстік-батысындағы Ланд-де-Гасконь тау массивінде болған орман өрті 50 000 гектар орманды жойып, 82 адамның өмірін жалмаған болатын.
Брюно Ретайоның айтуынша, қазіргі өртті сөндіруге 2150 өрт сөндіруші, 600 техника, сондай-ақ Canadair және Dash ұшақтары жұмылдырылған.
Өз кезегінде, Премьер-министр Франсуа Байру бұл жағдайды «көрілмеген ауқымдағы апат» деп атап, егер Франция билігі өз күштерімен өртті ауыздықтай алмайтынын түсінсе, ЕО-ға мүше басқа елдерден көмек сұрауы мүмкін екенін айтты.
