    05:46, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Францияда соңғы 76 жылдағы ең ірі орман өрті тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Францияның оңтүстігіндегі Уаза департаментінде бір күн ішінде 16 000 гектар орманды шарпыған өрт — елдегі соңғы 76 жылдағы ең ірі орман өртіне айналды, деп жазды Report. 

    Фото: Report

    Report агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы өңірге Премьер-министр Франсуа Байрумен бірге келген Францияның ішкі істер министрі Брюно Ретайо мәлімдеді.

    — Бұл өрт 1949 жылдан бері ең көп орман аумағын жойды, — деді министр.

    1949 жылы Францияның оңтүстік-батысындағы Ланд-де-Гасконь тау массивінде болған орман өрті 50 000 гектар орманды жойып, 82 адамның өмірін жалмаған болатын.

    Брюно Ретайоның айтуынша, қазіргі өртті сөндіруге 2150 өрт сөндіруші, 600 техника, сондай-ақ Canadair және Dash ұшақтары жұмылдырылған.

    Өз кезегінде, Премьер-министр Франсуа Байру бұл жағдайды «көрілмеген ауқымдағы апат» деп атап, егер Франция билігі өз күштерімен өртті ауыздықтай алмайтынын түсінсе, ЕО-ға мүше басқа елдерден көмек сұрауы мүмкін екенін айтты.

    Бұған дейін хабарланғандай, Франция Газа секторынан босқындарды қабылдау бағдарламасын уақытша тоқтатты.

