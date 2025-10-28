Францияда теміржолдағы вандализм салдарынан пойыздар тоқтатылды
АСТАНА. KAZINFORM — Францияда Лион–Авиньон бағытындағы жоғары жылдамдықты пойыздардың рейстері сигналдық кабельдердің қасақана өртенуіне байланысты тоқтатылды, деп хабарлайды Анадолы.
Францияның теміржол компаниясы SNCF өз сайтында хабарлағандай, таңертеңнен бастап Лион–Авиньон бағыты бойынша пойыз қозғалысында іркілістер мен рейстердің тоқтатылуы тіркелген. Бұған сигналдық кабельде шыққан өрт себеп болған.
SNCF мәліметінше, өрт «вандализм әрекетінің» салдарынан шыққан. Қазіргі уақытта зақымданған кабельдерді қалпына келтіру бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Компания сондай-ақ пойыз қозғалысының оңтүстік-шығыс бағытында, соның ішінде Парижге баратын бағыттарда елеулі кешігулер болатынын ескертті.
Францияның көлік министрі Филипп Табаро американдық X платформасындағы жазбасында Валанс станциясының оңтүстігіндегі сигналдық кабельдердің «қасақана өртелгенін» мәлімдеп, бұл «вандализм әрекетін» қабылдауға болмайтынын айтты.
Ол SNCF қызметкерлері пойыз қозғалысын қалпына келтіру үшін жұмылдырылғанын атап өтіп, «бұзақылық әрекетке» қатысы бар адамдардың қатаң жазаланатынын жеткізді.
