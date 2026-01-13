Францияда туу көрсеткіші рекордтық деңгейге төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Францияда туу көрсеткіші 1944 жылдан бері ең төменгі деңгейге жетті, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Францияның Ұлттық статистика және экономикалық зерттеулер институтының (INSEE) мәліметі бойынша, 2025 жылы елде 654 мың бала дүниеге келген. Бұл 2024 жылға қарағанда 2,1%-ға аз, ал 2010 жылмен салыстырғанда 24%-ға төмен, сол кезде ең жоғары туу көрсеткіші тіркелген.
Туу көрсеткіші де төмендеп отыр: 2024 жылы әр әйелге орташа есеппен 1,61 бала туылса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 1,56 балаға жетті. Бұл – Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең төмен деңгей.
INSEE мәліметі бойынша, 2025 жылы өлім саны туған балалар санынан асып кеткен – 651 мың адам қайтыс болған, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 1,5%-ға көп. Зерттеушілердің пікірінше, өлім санының өсуі негізінен 2025 жылдың басындағы қысқы тұмау эпидемиясына байланысты.
Дегенмен, елдің жалпы халқы 2025 жылы 69,1 миллионға жеткен. Орташа өмір сүру ұзақтығы әйелдер үшін – 85,9 жыл, ерлер үшін – 80,3 жыл.
