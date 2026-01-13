KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:37, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Францияда туу көрсеткіші рекордтық деңгейге төмендеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы Францияда туу көрсеткіші 1944 жылдан бері ең төменгі деңгейге жетті, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.

    Франция
    Фото: Азертадж

    Францияның Ұлттық статистика және экономикалық зерттеулер институтының (INSEE) мәліметі бойынша, 2025 жылы елде 654 мың бала дүниеге келген. Бұл 2024 жылға қарағанда 2,1%-ға аз, ал 2010 жылмен салыстырғанда 24%-ға төмен, сол кезде ең жоғары туу көрсеткіші тіркелген.

    Туу көрсеткіші де төмендеп отыр: 2024 жылы әр әйелге орташа есеппен 1,61 бала туылса, 2025 жылы бұл көрсеткіш 1,56 балаға жетті. Бұл – Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең төмен деңгей.

    INSEE мәліметі бойынша, 2025 жылы өлім саны туған балалар санынан асып кеткен – 651 мың адам қайтыс болған, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 1,5%-ға көп. Зерттеушілердің пікірінше, өлім санының өсуі негізінен 2025 жылдың басындағы қысқы тұмау эпидемиясына байланысты.

    Дегенмен, елдің жалпы халқы 2025 жылы 69,1 миллионға жеткен. Орташа өмір сүру ұзақтығы әйелдер үшін – 85,9 жыл, ерлер үшін – 80,3 жыл.

    Бұдан бұрын Францияда балаларға әлеуметтік желілерге кіруге тыйым салынуы мүмкін екенін жазғанбыз.

