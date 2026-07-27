Францияда жарты жыл ішінде криптовалюта иелеріне 33 шабуыл жасалды
АСТАНА. KAZINFORM – Криптовалюта иелеріне жасалған зорлық-зомбылық шабуылдарының саны 2026 жылдың бірінші жартысында күрт өсті. Мұндай қылмыстардың ең көбі Францияда тіркелген.
CertiK блокчейн қауіпсіздігі компаниясының есебіне сәйкес, қаңтардан маусымға дейін бүкіл әлем бойынша 52 шабуыл расталды, онда қылмыскерлер сандық актив иелерін криптовалютаны аударуға, кіру кілттерін ашуға немесе электрондық әмияндарды ашуға мәжбүрлеу үшін қорқыту немесе физикалық зорлық-зомбылық қолданған.
Мұндай оқиғалар саны 2025 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 33,3%-ға өсті, сол кезде 39 шабуыл тіркелген болатын.
Бұл қылмыстарға қатысты қаражат 124,1 млн долларға жетті. Бұл 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы көрсеткіштен 12 есеге жуық көп, сол кезде бұл көрсеткіш 10,5 млн долларды құрады. Бұл сомаға төлем талаптары, жәбірленушілерге қайтарылған активтер және мұздатылған қаражат кіреді.
Расталған 52 шабуылдың 39-ы Еуропаға тиесілі. Францияда 33 жағдай тіркелген.
Ақшалай мәнде мұндай қылмыстардың көлемі он екі есеге жуық өсті: 2025 жылдың бірінші жартысындағы 10,5 млн доллардан 2026 жылы 124,1 млн долларға дейін. Есептеу кезінде тек ұрланған қаражат қана емес, сонымен қатар қылмыскерлердің жәбірленушілерден талап еткен сомалары, сондай-ақ кейіннен қайтарылған немесе мұздатылған активтер де ескерілді. Бұл ретте нақты көлем одан да жоғары болуы мүмкін, себебі шабуылдар туралы барлық жәбірленушілер хабарламайды.
Криптовалюта иелеріне үйлерінде жасалған шабуылдар саны артты. 2026 жылдың бірінші жартысында мұндай 20 жағдай тіркелді, өткен жылы бір ғана жағдай тіркелген. Адам ұрлау саны 12-ден 16-ға дейін өсті. Сандық активтерге қол жеткізу әрекетіне байланысты бір кісі өлтіру қылмысы расталды.
Қылмыскерлер криптовалюта иелерін қалай табады
CertiK мәліметінше, қылмыскерлер ірі криптовалюта активтерінің иелерін және олардың отбасы туралы ақпаратты табу үшін жария болған жеке ақпаратты, қоғамдық кітаптарды және әлеуметтік желілердегі жазбаларды көбірек пайдаланып отырады. Оларға құпия деректерге қол жеткізуді компаниялар мен мемлекеттік органдардың қызметкерлері де қамтамасыз етуі мүмкін.
Сарапшылардың пікірінше, мұндай шабуылдар 2026 жылдың соңына дейін елеулі қауіп болып қала береді. Криптовалюта иелеріне өз активтерін жария етпеуге, жеке қауіпсіздікті күшейтуге және барлық қаражатты бір адамның аударуына кедергі келтіретін сақтау әдістерін қолдануға кеңес беріледі.
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Осыған дейін криптовалюта мен алтын саудасына инвестиция салған ақтөбелік 18 млн теңгесінен айырылғанын жаздық.
ҚР Ұлттық банкі сауалымызға жолдаған жауабында 18 шілдеде қолданысқа енетін цифрлық теңге мен криптовалютаның айырмашылығын мәлімдеді.