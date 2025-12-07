Франциядағы ереуілдер 26 компанияның жұмысын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Францияда жаппай ереуіл алкогольдік өнімдер шығаратын 26 компанияның жұмысын тоқтатты, деп хабарлайды Kazinform BELTA агенттігіне сілтеме жасап.
LCI телеарнасының хабарлауынша, Францияның солтүстік-шығысындағы Шампан-Арденна аймағындағы Ruinart және Malt & Chandon қызметкерлерінің 80%-ы ереуілге шықты. Олар басшылықтың жыл сайынғы сыйақыны алып тастау шешіміне наразылық ретінде жұмысын тоқтатты.
— 1967 жылы аталмыш сыйлықақы енгізілгеннен бері мұндай жағдай бірінші рет болып тұр. Кәсіподақтар бұл төлемдерсіз жалақының жоғалуы шамамен 10-15%-ды құрайды деп есептейді. Сондықтан ол кейбір жұмысшылар үшін өте маңызды, - деп жазады басылым.
Мәлімдемеде бонусты жою туралы шешім сектордағы нашар көрсеткіштерге байланысты болуы мүмкін екені баяндалған.
Телеарнаның мәліметінше, бірінші тоқсанда саланың көрсеткіші 33%-ға төмендеген. Ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 36%-ды құрады. Бұл Қытайдың франциялық коньяк импортына шектеу қоюымен, сондай-ақ жетекші экспорттық нарық АҚШ-та тұтынудың төмендеуімен байланысты екені айтылып отыр.
Бұқаралық ақпарат құралдары мұндай ереуілдер сәнді тауарлар сегменті үшін сирек кездесетінін атап өтті.
