KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:12, 07 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Франциядағы ереуілдер 26 компанияның жұмысын тоқтатты

    АСТАНА. KAZINFORM — Францияда жаппай ереуіл алкогольдік өнімдер шығаратын 26 компанияның жұмысын тоқтатты, деп хабарлайды Kazinform BELTA агенттігіне сілтеме жасап.

    Франциядағы ереуілдер 26 компанияның жұмысын тоқтатты
    Фото: armenpress

    Францияда жаппай ереуіл шарап, шампан, коньяк және басқа да алкогольдік сусындарды шығаратын 26 компанияның жұмысын тоқтатты. 

    LCI телеарнасының хабарлауынша, Францияның солтүстік-шығысындағы Шампан-Арденна аймағындағы Ruinart және Malt & Chandon қызметкерлерінің 80%-ы ереуілге шықты. Олар басшылықтың жыл сайынғы сыйақыны алып тастау шешіміне наразылық ретінде жұмысын тоқтатты. 

    — 1967 жылы аталмыш сыйлықақы енгізілгеннен бері мұндай жағдай бірінші рет болып тұр. Кәсіподақтар бұл төлемдерсіз жалақының жоғалуы шамамен 10-15%-ды құрайды деп есептейді. Сондықтан ол кейбір жұмысшылар үшін өте маңызды, - деп жазады басылым. 

    Мәлімдемеде бонусты жою туралы шешім сектордағы нашар көрсеткіштерге байланысты болуы мүмкін екені баяндалған. 

    Телеарнаның мәліметінше, бірінші тоқсанда саланың көрсеткіші 33%-ға төмендеген. Ал 2024 жылы бұл көрсеткіш 36%-ды құрады. Бұл Қытайдың франциялық коньяк импортына шектеу қоюымен, сондай-ақ жетекші экспорттық нарық АҚШ-та тұтынудың төмендеуімен байланысты екені айтылып отыр. 

    Бұқаралық ақпарат құралдары мұндай ереуілдер сәнді тауарлар сегменті үшін сирек кездесетінін атап өтті.

    Бұған дейін Францияда кезекті ұлттық ереуіл 2 желтоқсанға жоспарланғанын жазған едік. 

    Тегтер:
    Ереуіл Әлем жаңалықтары Франция
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар