Францияның ең ірі медиахолдингі Қазақстанды жаңа қысқы маусымда көрсетеді
АСТАНА. KAZINFORM – Францияның M6 телеарнасындағы әйгілі Pekin Express тревел-жобасының жаңа маусымы басталды. Биылғы маусым толықтай Қазақстан аумағында түсіріліп, елімізге арналып отыр.
Жоба тарихында бір ғана елде толық түсірілген маусым аз болған. Енді сол қатарға Қазақстан да еніп отыр. Әдетте түсірілім тобы бір маусымда бірнеше елді қамтуға тырысады. Бұл жолы авторлар Қазақстанға ерекше қызығушылық танытып, еліміздің туристік әлеуетіне назар аударған.
«Пекин Экспресс» шоуының 21 жылында түсірілім алғаш рет қыста өтті. Бұл маусым «Мұз жолы» деп аталады. Қазақстан — шоудың бүкіл тарихында тұтас маусым тек бір елде түсірілген үшінші мемлекет. Әдетте түсірілім бірнеше елде өтеді», — деп бөлісті жобаның жергілікті продюсері Жанар Нұрлыбек.
Бағдарламаның орташа тәуліктік аудиториясы 3,5 миллион көрерменге жетеді. Ал жарнамалық науқан кезінде жаңа маусым Франция мен халықаралық аудиторияның назарын аударып, M6 телеарнасы мен Pekin Express жобасының ресми парақшаларында жарияланған роликтер миллиондаған қаралым жинаған.
Қысқы маусым көрермен тарапынан жоғары қызығушылыққа ие болады деп күтілуде. Болжам бойынша Франция, Бельгия, Монако және Швейцарияда көрермен саны 7 миллионға дейін жетуі мүмкін.
Францияда Pekin Express бағдарламасы туристік таңдауларға әсер ететін ең ықпалды медиа өнімдердің қатарына жатады. Халықаралық талдауларға сәйкес, кез келген елде түсірілген маусым эфирге шыққаннан кейін Франциядан сол мемлекетке баратын туристер ағыны кемінде 15%-ға артады. Бұл Қазақстанды Еуропа нарығында ілгерілетуге қосымша мүмкіндік береді.
Pekin Express жобасының қысқы маусымы Қазақстанның халықаралық туристік имиджін нығайтуға және жаңа туристерді тартуға маңызды үлес қосады.
Айта кетейік, Алматы Дүниежүзілік туристік альянстың толыққанды мүшесі атанды.