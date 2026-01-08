Француз фермерлері Париж орталығын тракторлармен қоршады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін француз фермерлері Парижде Еуропалық комиссияның Оңтүстік Америка блогы МЕРКОСУР-мен еркін сауда туралы келісімге қол қою жоспарына жауап ретінде наразылық акциясын ұйымдастыруға тырысып жүр, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
«Le Parisien» газетінің жазуынша, жергілікті ауыл шаруашылығы жұмыскерлерінің кәсіподақ ұйымдары билік назарын өз мәселелеріне аударуға тырысып жүр. Сондықтан фермерлер Брюссельдің Латын Америкасынан келген шетелдік өндірушілерге баж салығын салу жоспарына наразылық білдіріп, ел астанасына тракторларымен келіп жатыр.
Хабарланғандай, наразылық білдірушілер шамамен 100 тракторды жұмылдырған. Дегенмен әзірге қала орталығына тек 20-ға жуық ауылшаруашылық техникасы кіре алды.
Иль-де-Франс аймақтық Жол басқармасының интерактивті картасына сәйкес, ел астанасындағы кейбір жолдар көлік қозғалысы үшін жабылды: Порт-Майо жерасты өткелі, Елисей алаңы, Риволи көшесі, Клиши және Сен-Уэн даңғылдары және Гамбетта даңғылының бір бөлігі.
Париждің тарихи бөлігінің көп бөлігі жабық.
— Біз Парижде алғаш рет демонстрацияға келдік. Көрінбеу үшін ауыл арасы жолдармен бес сағат жүрдік. Бүгін біз тұрып қалдық және ешқайда кетпейміз, себебі бізді біреу естуі керек. Біз енді еңбегімізбен күн көре алмаймыз, фермаларымызда жұмыс істеуден гөрі уақытымызды көбірек алатын ережелер мен бюрократияға батып бара жатырмыз, — деп қынжылды Сартадан келген екі фермер Эммануэль мен Батист.
Осы арада француз полициясы кейбіреулері қала орталығындағы бірнеше ағашты кесіп тастаған фермерлердің әрекетіне кедергі келтіруге тырысып келеді.
— Бүгін таңертең 16-шы аудандағы фермерлер кем дегенде бір қорғалатын ағашты кесіп тастағанын естіп, қатты алаңдадым. Ашу мен наразылық білдіру құқығы мұндай әрекеттерге негіз емес. Табиғаттың өз құқығы бар. Біз ағаштарымызды, париждіктердің ортақ игілігін жақсы көреміз және оларды қорғаймыз, — деп жазды Париж мэрі Анн Идальго.
Coordination Rulale кәсіподағының фермерлері Парижде ЕО-ның МЕРКОСУР блогымен келісіміне қарсы наразылық акцияларына шақырды. Олардың пікірінше, бұл елді арзан азық-түлік импортымен толтыруы мүмкін.
Бұған дейін грек фермерлері жолды бөгеп, MERCOSUR келісімінен бас тартуды талап еткенін жаздық.