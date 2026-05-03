Француздар жанармай бағасының қымбаттауына байланысты алыс сапарлардан бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Ирандағы жағдай мен Ормуз бұғазының жабылуына байланысты жанармай бағасы шарықтап кетті. Осының әсерінен француздар мамыр мерекелерінде алыс сапарлардан бас тартты, деп жазды ТАСС.
Франциялықтар мамыр айындағы ұзақ демалыста үйіне жақын жерде демалуды таңдады. Ел ішіндегі қонақүй нөмірлерін брондау өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға артқан.
BFMTV атап өткендей, мұндай үрдістен жергілікті бизнес пайда көріп отыр.
1 мамыр — Францияда Еңбек күні, ал 8 мамыр — фашизмнен азат ету күні ретінде атап өтіледі.
Арнаның мәліметінше, Француздар алдағы жазғы демалыста да алыс сапарлардан бас тартуды жоспарлаған. Олардың 74%-ы Франция ішінде қалуды көздейді.
Ормуз бұғазының жабылуы және жеткізілімдегі іркілістер салдарынан Францияда бензин бағасы шамамен 19%, ал дизель отыны 36% қымбаттаған. Дизель бағасы жанармай бекеттерінде литріне 2,5 еуроға дейін жетіп, соңғы 20 жылдағы ең жоғары деңгейге шыққан.
Айта кетейік, Иранда әскери қақтығыс басталғаннан бері АҚШ-та бензин бағасы 30%-дан астамға қымбаттады.