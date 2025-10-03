Freedom Bank AI-ассистентті және ChatGPT-ді тегін енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан президентіне Қасым-Жомарт Тоқаевқа Digital Bridge халықаралық форумында өткен цифрлық шешімдер көрмесінде Freedom Bank компаниясының инновациялық AI-өнімдері ұсынылды.
Мемлекет басшысы өз сөздерінде бірнеше рет ел экономикасының барлық салаларында цифрландыруды дамытуға қолдауын білдірген.
Қазақстанның кәсіпкерлеріне Freedom Business мобильді қосымшасында 49 банк операцияларын орындауға қабілетті дауыстық Freedom АІ-ассистент қолжетімді. Сонымен қатар, қолданба ішіндегі жеке кәсіпкерлер ChatGPT толық функционалдығына еркін қол жеткізе алады.
Жаңа функционал Android пайдаланушылары үшін қолжетімді. Жақын уақытта ол iOS құрылғыларының иелеріне де ұсынылады. iOS жүйесіне іске қосылуы туралы ресми сайтта және банктің әлеуметтік желілерінде хабарланатын болады.
Жаңа сервистер туралы Freedom Holding Corp.-тың бас атқарушы директоры Тимур Турлов пен Freedom Bank Директорлар кеңесінің мүшесі Айдос Жұмағұлов айтып берді.
Freedom Business-тегі АІ дауыстық көмекшісі компания иелерінің уақытын үнемдейді, күнделікті жұмыстан босатады және мысалы, салық төлеуге көмектеседі. Ассистент қазақ және орыс тілдерінде барлығы 49 команданы орындайды. Енді кәсіпкерлер дауыстық пәрменнің көмегімен өз шоттары арасында аударымдар жасай алады, депозиттен қаражатты толықтыра немесе алып тастай алады, ай сайынғы несие төлемдерін жасай алады, айыппұлдарды төлей алады, қызметкерлерге жалақы төлей алады, контрагенттерге шот-фактура жасай алады және тағы басқалар. Жобаны жүзеге асыру үшін банктік операциялар жасанды интеллект көмегімен цифрландырылды. AI-ассистенті Тимур Турловтың дауысымен сөйлейтінін айта кету керек.
— Біз инновацияларды енгізу мәселелеріндегі жеделдік табыстың кепіліне айналатын жасанды интеллекттің орасан зор даму дәуірінде өмір сүріп жатқанымыз сөзсіз. Сондықтан дамудың жалғыз логикалық тәсілі — жасанды интеллект пен банкинг мүмкіндіктерінің синергиясы. Негізінде біз AI-first стратегиясына қарай бет алып келеміз. Біз үшін жасанды интеллект клиенттердің күнделікті сұраныстарын барынша оңтайландырып, компанияға тез арада көмектесуі маңызды. Тек қаржы тех институты болу жеткіліксіз, AI-банктердің уақыты келді, — деп атап өтті Тимур Турлов.
Презентацияның екінші бөлігі — Қазақстандағы барлық жеке кәсіпкерлер үшін ChatGPT-ге тегін қол жеткізуді ұсыну да маңызды болды. Енді Freedom Business қосымшасына кірген әрбір кәсіпкер танымал нейрондық желінің жетілдірілген функционалдығын қолдана алады. Бұл ШОБ үшін бизнес-процестерді оңтайландыруға, бірқатар күнделікті міндеттерге ақша мен уақытты үнемдеуге, бизнесті дамытудың кәсіби болжамдарын құруға, гипотезалар мен модельдерді тексеруге, бизнес-кейстерге енуге және тағы басқаларға үлкен мүмкіндік.
Банктік қызметтерде AI іске қосудың келесі кезеңі ұқсас қызметтерді Freedom SuperApp қосымшасына біріктіру болады. Жақында Freedom Bank клиенттері — жеке тұлғалар — Freedom АІ дауыстық ассистенті және ChatGPT интеграциясы қолжетімді болады, олар қазірдің өзінде жабық тестілеу режимінде жұмыс істейді. Бұл банк клиенттеріне банктік операцияларды ғана емес, сонымен қатар, мысалы, билет сатып алуға, сақтандыру полисін рәсімдеуге, өнімдерге тапсырыс беруге және т. б. мүмкіндік береді.
— Дауыстық АІ-ассистентті және тегін ChatGPT енгізу — бұл жасанды интеллект Қазақстандағы бизнестің жылдам әрі тиімді жұмыс істеуіне қалай көмектесетінін көрсететін қадам. Біз кәсіпкерлерге операциялық жүктемеге емес, дамуға және стратегиялық міндеттерге назар аударуға мүмкіндік беретін барлық негізгі банктік функционалдылықты цифрландырдық. Мұндай технологиялар жай ғана ыңғайлы құрал емес, болашақта Компаниялардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі факторына айналады, — деп атап өтті Айдос Жұмағұлов.