    14:21, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Фристайл-акробатикадан әлем кубогі кезеңі: ұлттық құраманың тізімі жарияланды

    АСТАНА.KAZINFORM - Қазақстан құрамасы фристайл-акробатикадан Канаданың Лак-Бопор қаласында өтетін әлем кубогінің кезеңіне қатысады.

    Фристайл-акробатикадан Канададағы Әлем кубогының кезеңі: ұлттық құраманың тізімі
    Фото: olympic.kz

    ҚР ҰОК мәліметінше, жарыс 6-7 қаңтар аралығында өтеді. Аталған ірі халықаралық турнирде ел намысын төмендегі спортшылар қорғайды:

    - Шерзод Хаширбаев;

    - Асылхан Асан;

    - Ұланбәкір Өмірзақов;

    - Дінмұхамед Райымқұлов;

    - Роман Иванов;

    - Аяна Жолдас.

    Айта кетейік, «Қайрат» футзал клубы әлемнің үздік командасы атағына таласады.

    «Барыс» бүгін Ресейде «Торпедомен» кездеседі.

    Эльмира Оралбаева
