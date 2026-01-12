KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    02:17, 12 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Фристайл-могул: Анастасия Городко әлем кубогінде ТОП-5 тізімінде

    АСТАНА. KAZINFORM – Канаданың Вал-Сейнт-Ком қаласында фристайл-могулдан 2026 жылдағы алғашқы әлем кубогі мәресіне жетті, деп хабарлайды ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі.

    Анастасия Городко
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Бұл жарыста Ұлттық құрама спортшылары арасынан ең жақсы нәтижені Анастасия Городко көрсетті. Ол жекелей және параллель сайыста да 5-орынға тұрақтады.

    Ерлер арасында тәжірибелі отандасымыз Павел Колмаков параллель-могулда ширек финалға шығып, 7-сатыдан көрінді.

    Айта кетейік, Бақтиер Зайнутдинов жанкүйерлерге жағымды жаңалығын жеткізді.

    Футзалдан әйелдер арасындағы ел кубогінің тұңғыш жеңімпазы анықталды.

     

    Эльмира Оралбаева
    Автор
