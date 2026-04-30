ФТБ-нің бұрынғы басшысы Трампқа қауіп төндірді деп айыпталды
АСТАНА. KAZINFORM — ФТБ-нің бұрынғы директоры Джеймс Коми әлеуметтік желілерде жариялаған жазбасы үшін сот алдында жауап берді. Билік бұл жазбаны АҚШ президенті Дональд Трампқа қауіп төндіру ретінде бағалаған, деп хабарлайды BBC.
ФТБ-нің бұрынғы басшысы 29 сәуірде билікке өз еркімен беріліп, сотқа келді. Тергеуге себеп болған жағдай — оның АҚШ-та үлкен резонанс тудырған Instagram желісіндегі жазбасы.
Жарияланымда «86 47» саны жазылған. Цифрлар ұлудың қабықтарынан тізілген.
Прокурорлардың айтуынша, ағылшын тіліндегі ауызекі қолданыста «86» сөзі «құтылу» немесе «жою» деген мағынаны білдіруі мүмкін, сондықтан олар мұны 47-ші президентке қатысты зорлық-зомбылыққа жасырын ишара ретінде қарастырып отыр.
Джеймс Коми айыптауларды жоққа шығарды. Ол бұл сандардың мұндай мағынасы бар екенін білмегенін және жазбада ешқандай жасырын ниет болмағанын айтты. Оның пікірінше, іс саяси сипатқа ие.
Бұл АҚШ Әділет министрлігінің бұрынғы басшы үстінен қылмыстық айып тағып отырған екінші жағдай.
Джеймс Коми қатысқан Вирджиниядағы қысқа сот отырысында ол ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Оның адвокаты Патрик Фицджеральд қорғау тарапы істі саяси мәлімдемелері үшін кек алу ретінде қудалау деп дәлелдеуге тырысатынын айтты.
Бас прокурор Тодд Бланш істің саяси астары бар деген болжамдарды жоққа шығарып, президентке бағытталған қауіп-қатерлердің ауыр қылмыс екенін атап өтті.
Қоғамдық реакциядан кейін Коми жарияланымын өшірді. Кейін ол суреттен тек серуен кезінде көрген «ұлу қабықтарының қызықты орналасуын» ғана байқағанын түсіндірді.
Сот оны қосымша шартсыз босатты. Келесі сот отырысы Солтүстік Каролина штатында өтеді деп жоспарланған. Коми айыптауға қарсы шығатынын мәлімдеді.
