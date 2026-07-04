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    Футбол: Кабо-Вердені әрең жеңген Аргентина әлем чемпионатының 1/8 финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Аргентина құрамасы АҚШ-тың Майами қаласында өткен футболдан әлем чемпионатының 1/16 финалында Кабо-Вердені 3:2 есебімен жеңіп, турнирдің 1/8 финалына жолдама алды, деп хабарлайды FIFA.

    Айта кетейік, Аустралияны жеңген Мысыр құрамасы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды.
    Фото: FIFA

    Кездесудің 29-минутында Аргентина капитаны Лионель Месси есеп ашып, командасын алға шығарды. Кабо-Верде тарапы таразы басын теңестіргенімен, оңтүстікамерикалық құрама ойын тізгінін қайта қолға алып, тағы екі рет мергендік танытты.

    Кабо-Верде матч соңына қарай есеп айырмасын қысқартқанымен, таразы басын теңестіре алмады. Нәтижесінде Аргентина 3:2 есебімен жеңіске жетіп, плей-оффтың келесі кезеңіне өтті.

    Бұл матчта Лионель Месси әлем чемпионаттарының плей-офф кезеңіндегі нәтижелі әрекеттер саны бойынша жаңа рекорд орнатты. Ол гол соғып, әлем чемпионаттары плей-оффындағы нәтижелі әрекеттер санын 12-ге жеткізді. Осылайша аргентиналық футболшы бұған дейін 11 нәтижелі әрекетпен көш бастап тұрған Пеле мен Килиан Мбаппеден озып шықты.

    Сонымен қатар бұл гол Месси үшін әлем чемпионаты-2026 турниріндегі жетінші, ал әлем чемпионаттары тарихындағы 20-гол болды.

    Енді Аргентина құрамасы 1/8 финалда Мысыр құрамасымен кездеседі.

    Айта кетейік, Аустралияны жеңген Мысыр құрамасы әлем чемпионатының 1/8 финалына жолдама алды.

    Әлем жаңалықтары Әлем чемпионаты Спорт FIFA 2026 Футбол Аргентина
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
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