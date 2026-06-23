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    Футболдан ӘЧ-2026: Алжир Иорданияның осал тұсын тапты

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатында J тобында Иордания - Алжир құрамалары кездесті.

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    Фото: Fifa.com

    Әлем чемпионатына алғаш рет қадам басқан Иордания алғашқы турда Аустрияға 1:3 есебімен есе жіберсе, алжирлік футболшылар Аргентинадан 0:3 есебімен ойсырай жеңілді.

    Бүгінгі кездесу құрамалар үшін маңызды болатын. Жеңгені плей-офф сатысына шығатын мүмкіндіктен қол үзбей, жеңілгені одан тыс қалатын.

    Алғашқы минуттан шабуылға көңіл бөлген құрамалар жылдам гол соғу мүмкіндігін іздеді. Соған қарамастан бір-бірінің қақпасынан асңылау таба алмай жатты. Ойынның 36-минутында Низар Аль-Рашдан өз мүмкіндігін мүлт жібермей, өз құрамасын алға шығарды.

    Алжирлік футболшылар таразы басын теңестіруге ұмтылды. Десе де бірінші кезеңде дегеніне жете алған жоқ. Олардың қатарынан Надир Бенбуали 69-минутта гол соғып кетті.

    Ойынның 82-минутында африкалық құрамадан Амин Гуири соққан гол өз құрамсына жеңіс алып келді.

    Осылайша Алжир құрамасы қарсыласынан 2:1 еесбімен басым түсті.

    Бұл топтағы тағы бір кездесуде Аргентина Аустрияны 2:0 есебімен тізе бүктірді.

    Екі турдан кейін Аргентина мен Аустрия алты ұпай жинап, плей-офф сатысына берілген жолдаманы ертерек шешіп қойды.

    Ал Алжир үшінші турда Аустрияны жеңсе, осындай мүмкіндікке ие болады. Тағы бір кездесуде Аргентина мен Иордания шеберлік байқасады.

    Әлем чемпионаты Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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