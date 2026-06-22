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    Футболдан ӘЧ-2026: Кабо-Верде мен Уругвай тең ойнады

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатында тағы екі ойынның нәтижесі белгілі болды.

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    Фото: Fifa.com

    H тобында сынға түсіп жатқан Уругвай мен Кабо-Верде жеңімпаз анықтай алған жоқ.

    Кездесу барысында африкалық құрама сапынан Кевин Ленини 21-минутта есеп ашқан еді. Бірінші кезеңнің аяқ шеніне таман уругвайлық футболшылар қатарынан екі гол соғып кетті. Бұл голдарды Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 44, Агустин Каноббио 46-минутта өзінің еншісіне жазды.

    Екінші кезеңде оған африкалық құрамадан Элио Варела 61-минутта бір голмен жауап қайырды.

    Осылайша құрамалар 2:2 есебіне қанағат білдірді.

    Сондай-ақ бұл топта екінші турда Испания Сауд Арабиясын 4:0 есебімен қапы қалдырды.

    Алғашқы турда Испания мен Кабо-Верде 0:0, Сауд Арабиясы мен Уругвай 1:1 есебімен тең ойнаған еді.

    Ал G тобында тағы бір кездесуде Жаңа Зеландия мен Мысыр шеберлік байқасқан еді. Кездесу барысында Жаңа Зеландия құрамасынан Финн Сёрман 15-минутта есеп ашқан еді.

    Оған африкалық құрама екінші кезеңде қатарынан үш голмен жауап қайырды. Оны Мостафа Зико 58, Мохамед Салах 61, Трезеге 82-минутта өзінің еншісіне жазды.

    Бұл топта екінші турда Бельгия мен Иран 0:0 есебімен тең ойнаған еді.

    Әлем чемпионаты Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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