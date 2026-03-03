Футболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатына іріктеу кезеңін сәтті бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан Қазақстан әйелдер құрамасы бүгін 2027 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі алғашқы ойынын Арменияға қарсы өткізді.
Кездесу барысында қазақстандық футболшылар жинақы ойын өрнегін көрсетті. Алғашқы минуттан қарсыластар қақпасы маңында шабуыл ұйымдастырып, жылдам гол соғу мүмкіндігін іздеді. Нәтижесінде ойынның 35-минутында Александра Бурова мергендігімен көзге түсті. Екінші таймда алаң иелері осы қарқынын бәсеңдеткен жоқ. Матчтың 76-минутында Анелия Мамырова есепті үстемелей түссе, Бибігүл Нурушева 79-минутта ойынның нүктесін қойды. Осылайша қазақстандық футболшылар қарсыласынан 3:0 есебімен басым түсті.
Енді отандастарымыз алдағы ойынын 7 наурызда елордада Беларусь құрамасына қарсы өткізеді.
Іріткеу кезеңі ойындары наурыз, сәуір және маусым айларында өтеді.
Жақында ұлттық құрама тізгінін қолына алған отандық маман Бегайым Қырғызбаева алғашқы оқу-жаттығу жиынына 27 футболшыны шақырды.
– Бүгінгі ойынды асыға күттік. Біршама үзілістен кейін үлкен футболға қайта оралдық. Бұл кездесу – мен үшін аса маңызды. Әрбір матч – біз үшін үлкен мүмкіндік, - деді футболдан Қазақстан әйелдер құрамасының бас бапкері Бегайым Қырғызбаева ойын алдында берген сұхбатында.
Еске салсақ, бұдан бұрын футболдан Қазақстан әйелдер лигасының жаңа маусымы қашан басталатыны белгілі болды.
2026 жылы футболдан Қазақстан әйелдер лигасының жаңа маусымы сәуір айында басталады. Жаңа маусымда чемпиондық атаққа 19 команда таласады. Олардың қатарында «Ақтөбе», «Алтай» (Өскемен), «Астана», «Атырау», БИІК (Шымкент), «Елімай» (Семей), «Жеңіс» (Астана), «Жетісу» (Талдықорған), «Ертіс» (Павлодар), «Қайрат» (Алматы), «Қайсар» (Қызылорда), «Каспий» (Ақтау), «Қызылжар» (Петропавл), «Оқжетпес» (Көкшетау), «Ордабасы» (Шымкент), «Тобыл» (Қостанай), «Тұран» (Түркістан), «Ұлытау» (Жезқазған), «Шахтер» (Қарағанды) командалары бар.