Футболдан Қазақстан құрамасы Астанадағы турнирге дайындығын бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары FIFA Series-2026 турниріне қатысу үшін елордадаға жиналды. Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.
Отандастарымыз халықаралық футбол федерациясының (FIFA) ұлттық құрамаларға арналған жаңа форматтағы FIFA Series турнирінің Астанада өтетін ойындарында бақ сынайды.
Алғашқыда оған Қазақстан, Намибия, Комор аралдары және Кувейт қатысады деп жоспарланған еді. Енді Кувейттің бас тартуына байланысты ойындарды айналмалы жүйе бойынша өткізуге шешім қабылданды.
Алдымен қазақстандық футболшылар 25 наурызда Намибиямен шеберлік байқасса, 31 наурызда Комор аралдарымен жасыл алаңға шығады.
Ал 28 наурызда Намибия мен Комор аралдары жасыл алаңға шығады.
Қазақстан құрамасының тізімі:
Қақпашылар: Темірлан Анарбеков («Қайрат»), Мұхамеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).
Қорғаушылар: Сергей Малый («Ордабасы»), Александр Мрынский, Александр Широбоков, Еркін Тапалов (бәрі — «Қайрат»), Нұралы Әліп («Зенит», Ресей), Ян Вороговский, Әлібек Қасым (екеуі де — «Астана»), Арсен Әшірбек («Елімай»), Мейрамбек Қалмырза («Тобыл»), Әділет Кеңесбек, Сағи Совет (екеуі де — «Қайсар»).
Жартылай қорғаушылар: Рамазан Оразов («Елімай»), Айбол Әбікен («Қайсар»), Исламбек Қуат («Жеңіс»), Дінмұхамед Қараман («Астана»).
Шабуылшылар: Оралхан Өміртаев («Оқжетпес»), Ғалымжан Кенжебек, Максим Самородов (екеуі де — «Ахмат», Ресей), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Жаслан Жұмашев («Тобыл»), Иван Свиридов («Елімай»), Артур Шушеначев («Ақтөбе»), Нұрдәулет Ағзамбаев («Қайсар»).
Қарсыласымыз — Намибия футбол қауымдастығы 1990 жылы ел тәуелсіздік алғаннан кейін құрылды. 1992 жылы ұйым FIFA құрамына кірді және CAF қатарына қосылды.
Бүгінде Намибия құрамасы ұлттық құрамалар арасындағы FIFA рейтингінде 118-орында тұр.
Олар алғашқы ресми кездесуін 1990 жылы Маврикий құрамасына қарсы өткізіп, 1:2 есебімен жеңілген.
Команда Африка Ұлттар кубогының финалдық кезеңіне төрт рет қатысқан (1998, 2008, 2019 және 2023 жылдары). Ең үздік нәтижесі — 2023 жылы 1/8 финалға шығуы.
Елдің басты стадионы — ел астанасы Виндхук қаласында орналасқан «Тәуелсіздік стадионы». Арена 25 000-ға жуық көрерменге арналған және ұлттық құраманың негізгі алаңы саналады.
Бұл елдегі ең титулды клуб — Black Africa. Бұл команда ел чемпионатын 10 мәрте жеңіп алған.
Ұлттық құраманың тарихындағы үздік бомбардир — Питер Шалулиле. Ол 52 матчта 19 гол соққан.
Ал құрамада ең көп ойын өткізген ойыншы — қорғаушы Дензил Гаосеб.
Намибия құрамасының тізімі
Қақпашылар: Камаиджанда Ндисиро («Хайбери», ОАР), Джонас Матеус («Онгос»), Мервин Касетура («Африкан Старз»);
Қорғаушылар: Чарльз Хамбира («Африкан Старз»), Райан Ханамуб («Амазулу», ОАР), Нгеро Катуа («Хайбери», ОАР), Паулус Амутенья («УНАМ»), Окери Нгуарамбука («Африкан Старз»), Тухафени Дэвид («Блю Уотерс»), Дикон Какуендже («Янг Африкан»), Серхио Дамасеб («Ганнерс»);
Жартылай қорғаушылар: Апросиус Петрус («Аль-Хиляль», Судан), Танджени Иямбо («УНАМ»), Дуэйн Кинда («Онгос»), Тжипе Карууомбе («Гонио», Грузия), Ромео Касуме («Лириа», Косово), Барнанд Хорасеб («Майти Ганнерс»), Вендел Рудат («Африкан Старз»), Бен Намиб («Хомас Нампол»), Уетууру Камбато («Лириа», Косово), Мбаконджа Тджахикика («Платинум», Зимбабве);
Шабуылшылар: Бетуэль Музеу («Блэк Леопардс», ОАР), Ханс Муйека («Майти Ганнерс»).
Турнирдің негізгі мақсаты — ұлттық құрамалардың ойын тәжірибесін арттырып, әртүрлі футбол мектептерінің бір-бірімен бәсекеге түсуіне мүмкіндік беру. FIFA Series аясында әр топқа түрлі құрлықтан төрт командадан бөлінеді. Әрбір құрама екі матч өткізеді. Бұл халықаралық күнтізбеге артық жүктеме түсірмей, сонымен бірге сапалы ойын тәжірибесін қамтамасыз етуге бағытталған.
Биылғы турнир матчтары бірнеше елде өтеді. Олардың қатарында Қазақстан да бар. Сонымен бірге Аустралия, Әзербайжан, Индонезия, Қазақстан, Жаңа Зеландия, Пуэрто-Рико, Руанда және Өзбекстан қабылдаушы елдер ретінде таңдалды.