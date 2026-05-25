KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Футболдан Қазақстан құрамасының алдағы екі ойынына кімдер қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Талғат Байсуфинов маусым айында өтетін екі жолдастық кездесуге қатысатын ойыншылардың нақты тізімін жариялады.

    футбол
    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.

    Маусым айында отандастарымыз сырт алаңда екі жолдастық кездесу өткізеді. Алдымен 6 маусымда Армениямен кездессе, 9 маусымда Мажарстанмен ойнайды.

    Қорытынды тізімге 25 футболшы енді:

    Қақпашылар: Темірлан Анарбеков («Қайрат»), Александр Заруцкий («Ақтөбе»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»).

    Қорғаушылар: Нұралы Әліп («Зенит», Ресей), Александр Мрынский, Еркін Тапалов (екеуі де – «Қайрат»), Ян Вороговский, Әлібек Қасым (екеуі де – «Астана»), Сергей Малый («Ордабасы»), Арсен Әшірбек («Елімай»), Санжар Сатанов («Атырау»), Сағи Совет («Қайсар»).

    Жартылай қорғаушылар: Рамазан Оразов («Елімай»), Жасұлан Әмір («Ордабасы»), Исламбек Қуат («Жеңіс»), Дінмұхамед Қараман («Астана»), Серікжан Мужиков («Жетісу»), Әбинұр Нұрымбет («Оқжетпес»).

    Шабуылшылар: Дастан Сәтпаев («Қайрат»), Ғалымжан Кенжебек, Максим Самородов (екеуі де – «Ахмат», Ресей), Ислам Чесноков («Хартс», Шотландия), Роман Муртазаев («Елімай»), Мағжан Тоқтыбай («Ордабасы»), Мақсат Абраев («Астана»).

    Еске салсақ, 2028 жылдан кейін UEFA Ұлттар лигасының форматы өзгереді.

     

    Спорт Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
    Авторлар