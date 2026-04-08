Футболдан Қазақстан WU-17 құрамасы А лигасына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстан WU-17 құрамасы 2026 жылғы Еуропа чемпионаты екінші іріктеу кезеңін сәтті өткізіп, А лигасына жолдама алды.
Отандастарымыз А лигасының төртінші тобында сынға түсті. Алдымен олар Молдовамен 2:2 есебімен тең ойнап, одан кейін Черногорияны 4:1 есебімен тізе бүктірді.
Қазақстан құрамасының ойыншылары:
Қақпашылар: Ақнұр Жақсыгелді («Қайрат»), Сабина Үсен («Биік-Шымкент»), Екатерина Алещенко («Қайрат»)
Қорғаушылар: Сабина Айтжанова («Ертіс»), Кәусар Алпысбай («Қайрат»), Ангелина Кленова («Қайрат»), Валерия Косарева («Ертіс») Назым Кулетова («Ақтөбе»), Айнель Сманова («Астана») Ақниет Хутдыгулы («Каспий»), Адина Шуренова («Биік-Шымкент»)
Жартылай қорғаушылар: Саида Дүйсембаева («Шахтер»), Әлзия Жамбыл («Астана»), Дамира Мақсат («Астана»), Жания Махаш («Қайрат»), Алина Сартаева («Тобыл»), Балжан Төлеміс («Жетісу»), Даяна Төлебаева («Ақтөбе»)
Шабуылшылар: Нұрай Болатова («Жетісу»), Ботагөз Жұмажанова («Атырау»), Зарема Мақсот («Астана»), Асыл Пазыл («Астана»), Софья Рыбак («Астана»), Софья Ягудина («Қайрат»), Айнұр Әнуарбек («Жетісу»).
Екі кездесуден кейін төрт ұпай жинаған қазақстандық футболшылар өз тобында бірінші орынға табан тіреді. Бұл алдағы уақытта А лигасына сынға түсуге мүмкіндік берді.
Еске салсақ, бұдан бұрын футболдан Қазақстан құрамасы Астанада өткен FIFA Series турнирінің жеңімпазы атанды.