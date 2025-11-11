KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:14, 11 Қараша 2025 | GMT +5

    Футболдан Қазақстан жасөспірімдері сенсациялық жеңіске қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан 17 жасқа дейінгілер арасында 2026 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу турнирінде Қазақстан құрамасы Хорватияның Неделище қаласында алғашқы кездесуін өткізді.

    футбол
    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    Бауыржан Сағындықтың шәкірттері сенсация жасап, Хорватияны 2:1 есебімен ұтты.

    Матчтың 2-минутында-ақ Ислам Рақым есеп ашты.

    Дегенмен 33-минутта алаң иелерінен Юрай Фриган 11 метрлік айып добын дәл орындап, таразы басын теңестірді.

    Үзіліс алдында 45-минутта Расул Әкімов жеңіс голын соқты – 2:1.

    Екінші таймда хорватиялықтар есепті теңестіруге тағы да мүмкіндік алды. Алайда Лука Бартолович 57-минутта пенальтиден мүлт кетті.

    Сегізінші топтағы шағын турнир Қазақстан, Хорватия, Нидерланд және Албания құрамаларының қатысуымен Хорватияда өтіп жатыр. Қазақстандықтар 14 қарашада Нидерланд, 17-сінде Албаниямен ойнайды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын «Қайсардан» кейін «Қызылжар» клубы жекеменшікке өткенін жазған едік.

     

    Тегтер:
    Спорт Жасөспірім Футбол
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар