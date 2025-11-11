Футболдан Қазақстан жасөспірімдері сенсациялық жеңіске қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан 17 жасқа дейінгілер арасында 2026 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу турнирінде Қазақстан құрамасы Хорватияның Неделище қаласында алғашқы кездесуін өткізді.
Бауыржан Сағындықтың шәкірттері сенсация жасап, Хорватияны 2:1 есебімен ұтты.
Матчтың 2-минутында-ақ Ислам Рақым есеп ашты.
Дегенмен 33-минутта алаң иелерінен Юрай Фриган 11 метрлік айып добын дәл орындап, таразы басын теңестірді.
Үзіліс алдында 45-минутта Расул Әкімов жеңіс голын соқты – 2:1.
Екінші таймда хорватиялықтар есепті теңестіруге тағы да мүмкіндік алды. Алайда Лука Бартолович 57-минутта пенальтиден мүлт кетті.
Сегізінші топтағы шағын турнир Қазақстан, Хорватия, Нидерланд және Албания құрамаларының қатысуымен Хорватияда өтіп жатыр. Қазақстандықтар 14 қарашада Нидерланд, 17-сінде Албаниямен ойнайды.
