Футболшы Кристиан Эриксеннің денсаулығы матч кезінде тағы да күрт нашарлады
АСТАНА. KAZINFORM – Бұрын «Тоттенхэм» мен «Манчестер Юнайтед» клубтары сапында өнер көрсеткен даниялық футболшы Кристиан Эриксен Данияның Оденсе қаласында өткен матч кезінде алаңға құлап түсті. БАҚ мәліметінше, ол есін жоғалтпаған, ал кездесу тоқтатылды, деп хабарлайды Euronews.
Кристиан Эриксен ұлттық құрама сапындағы матч кезінде қайтадан алаңға құлағаннан кейін есін сақтап қалғанын Дания футбол федерациясы жексенбі күні хабарлады.
Теле көрсетілім кезінде 34 жастағы футболшының Оденседегі Nature Energy Park стадионында өткен Дания мен Украина құрамалары арасындағы жолдастық матчтың 65-минутында екі қолымен кеудесін ұстағаны көрінді.
Бірнеше сәттен кейін Эриксен көгалда жатты, ал оның айналасына ойыншылар жиналды. Матч мерзімінен бұрын тоқтатылды.
– Кристиан Эриксен есін біледі және жағдайды ескерсек, өзін қанағаттанарлық сезініп отыр, – делінген федерацияның X әлеуметтік желісінде жарияланған мәлімдемесінде.
Бұған дейін Эриксеннің жүрегі 2021 жылғы Еуропа чемпионатының топтық кезеңінде Копенгагенде өткен Дания мен Финляндия құрамалары арасындағы алғашқы матч кезінде тоқтап қалған еді.
Сол кезде оған алаңда ұзақ уақыт медициналық көмек көрсетіліп, кейін ол есін жиған еді.
Айта кетейік, футболдан өткен жолдастық кездесуде Қазақстан құрамасы Армениямен тең түсті.