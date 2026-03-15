Futures Cup турнирінде қазақстандық боксшылар кімдермен кездеседі
АСТАНА. KAZINFORM – Таиланд астанасы Бангкок қаласында өтіп жатқан Futures Cup халықаралық турнирінде 15 наурызда финалда қазақстандық 10 боксшы шаршы алаңға шығады.
Ақтық сында 20 салмақ бойынша 14 мемлекеттің өкілдері чемпиондық атақты сарапқа салады.
Дүбірлі додада былғары қолғап шеберлері күндізгі және кешкі сессияда сынға түседі. Күндізгі сессия Қазақстан уақытымен 9:00-ге белгіленсе, кешкі сессия 13:30-да басталады.
5-жұп. 80 келі. А рингі.Айдана Убайдуллақызы - Асалой Бахтиёрова (Өзбекстан)
8-жұп. 60 келі. А рингі.Досжан Жұмақан - Сива Чайнаронг (Таиланд)
9-жұп. 75 келі. А рингі. Хамза Мақсатұлы- Сухроб Рахматуллаев (Өзбекстан)
10-жұп. 90 келі. А рингі. Жалғас Өтебеков- Асадбек Султанбоев (Өзбекстан)
Кешкі сессия
4-жұп. 70 келі. А рингі.Камила Оспанова- Сара Скоррано (Италия)
7-жұп. 70 келі. А рингі. Бибарыс Әшірбай- Ахмади Арваз (Қырғызстан)
8-жұп. 80 келі. А рингі. Тимур Тайбеков - Давит Мхитцадзе (Грузия)
10-жұп. 90 келіден жоғары. А рингі. Владислав Саможонов - Ислам Салихов (Өзбекстан).
Айта кетсек, ел құрамасынан 10 спортшы жартылай финалда жекпе-жек өткізді. Олардың 8-і жеңіске жетсе, 3-еуі қарсыласына есе жіберді.
