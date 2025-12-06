KZ
    Футзалдан Чемпиондар лигасы: «Қайрат» ширек финалда қай командамен кездеседі

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматының «Қайрат» клубы футзалдан Чемпиондар лигасының ширек финалында қай командамен кездесетіні белгілі болды, деп хабарлайды Sports.kz.

    футзал
    Фото: «Қайрат» футзал клубы

    1/4 финалда «Қайрат» Испанияның «Картахена» клубымен ойнайды. Испаниялық команда екі кездесудің қорытындысы бойынша Мальтаның «Сент-Эндрюс» клубын 14:2 есебімен ойсырата жеңді.

    Алғашқы матчта «Картахена» сырт алаңда 9:1 есебімен басым түсті, ал қарымта кездесуде өз алаңында тағы да 5:1 нәтижесімен айқын жеңіске жетті.

    «Қайрат» 1/8 финалда Бельгияның «Спортинг-Андерлехт» клубын жарыс жолынан шығарды.

    Брюссельде өткен алғашқы ойында алматылықтар 7:3 есебімен жеңіске жетсе, Алматыдағы жауапты матчта тағы да 5:3 есебімен басым түсті.

    Алдағы ширек финалдық кездесу команданың биылғы маусымдағы ең маңызды матчтарының бірі болмақ.

    Айта кетейік, бұған дейін «Семей» футзалдан Чемпиондар лигасының келесі сатысына шыққанын жазған болатынбыз.

