Футзалдан Қазақстан құрамасы сәуірде оқу-жаттығу жиынын өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының сәуір айындағы оқу-жаттығу жиынына шақыртылған ойыншылар тізімі белгілі болды.
Бұл жөнінде Қазақстан футбол федерациясы мәлім етті.
Біздің жігіттер ФИФА күнтізбесіне сәйкес 5-15 сәуір аралығында оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Какау бастаған біздің жігіттер оқу-жаттығу жиыны аясында отандастарымыз Ақтау қаласында Әзербайжан құрамасымен 13 және 15 сәуір күндері екі жолдастық матч өткізеді.
Қазақстан құрамасының тізімі
Қақпашылар: Лео Игита, Нарун Серіков («Ақтөбе»), Дәулет Затыбеков («Тұлпар»);
Алаңдағы ойыншылар: Эдсон, Біржан Оразов, Дәурен Турсагулов (барлығы — «Қайрат»), Арнольд Кнауб, Әбдірасул Әбдіманапұлы, Ержан Карменов (екеуі — «Семей»), Азат Валиуллин («Аят»), Жахангир Рашит («Атырау»), Ақжол Дәрібай («Тұлпар»), Дамир Қайырбай («Каспий»), Альберт Ақбалықов («Ақтөбе»), Ақеділ Мадияров («Байтерек»), Александр Дерябин («Тюмень», Ресей).
Айта кетсек, бұдан бұрын Рикардо Камара Собрал (Какау) футзалдан Қазақстан ұлттық құрамасының жаңа бас бапкері болып тағайындалды.
Оған көмекші қызметіне ұлттық құраманың бұрынгы ойыншысы Дінмұхамбет Сүлейменов тағайындалды.