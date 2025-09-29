Ғалымдар ауызсуды тазартатын инновациялық қондырғы жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Сәтбаев университетінің ғалымдары ауызсуды бір мезгілде тазартатын, белсендіретін, әрі зарарсыздандыратын көпфункционалды, көпсатылы құрылғы әзірлеп шығарды.
Қазіргі таңда судың өнеркәсіптік өндіріске дайын тәжірибелік үлгісі ұсынылды.
Халықты сапалы ауызсумен қамтамасыз ету — мемлекеттің басым міндеттерінің бірі.
— Су экономикаға, экологияға, халықтың денсаулығына, жалпы барлық салаға ерекше ықпал етеді. Сондықтан судың таза әрі қолжетімді болуы өте маңызды, — деп Президент Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткен еді.
Сәтбаев университеті ғалымдарының әзірлемелері жаңа технологияларды тәжірибеге енгізуге және елдегі су қауіпсіздігі саласындағы маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.
Осы мақсатта инженер-эколог, PhD докторы Үмбетәлі Сарсембиннің жетекшілігімен ауызсуды көпсатылы өңдеуге арналған «АкваКөз» деп аталатын көпфункционалды құрылғы жасалды.
«Аквакөз» қондырғысының ерекшелігі — судың табиғи минералдық құрамын сақтай отырып тазартады. Бұл құрылғы суды тазартып қана қоймай, адамның денсаулығын нығайтып, ұзақ өмір сүруге ықпал етеді. Қондырғыдан өткен судың қышқылды-тотықсыздану потенциалы –130-дан –150 мВ-қа дейін жетеді, бұл көрсеткіш судың биоактивті екенін көрсетеді. Сонымен қатар судың pH деңгейі 7,4-ке тең болады.
— Біздің технологиямыз үш сатылы жүйеге негізделген: алдымен фильтрация мен сорбция арқылы механикалық және органикалық қоспалар жойылады, кейін озондау процесі микроағзаларды жойып, суға антиоксиданттық қасиет береді, ал соңғы кезеңде ауыр металдар мен қалған ластаушы заттар толығымен алынады. Нәтижесінде металдардан, вирустар мен бактериялардан таза, қауіпсіз ауызсу алынады, — деді Үмбетәлі Сарсембин.
Жоба Ғылым қоры мен бизнес қауымдастығының қолдауымен жүзеге асырылды. Жаңа қондырғыны тұрғын үйлерде, ауылдық елді мекендерде, медициналық мекемелерде, тамақ өнеркәсібінде және төтенше жағдайларда қолдануға болады.
Айта кетелік су саласы мамандықтарына грантқа түскен студенттер саны 71%-ға артқан еді.