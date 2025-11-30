KZ
    Ғалымдар Баянауылдағы балбалтастардың цифрлық көшірмелерін жасауға кірісті

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Археологтар Баянауылдағы тарихи ескерткіштер – балбалтастар мен үңгірлердегі көне жазбалардың 3D сұлбасын жасап жатыр. Өлкетанушылар бұл аумақта шамамен 50-ден астам балбалтас бар екенін айтады.

    Ғалымдар Баянауылдағы балбалтастардың цифрлық көшірмелерін жасауға кірісті
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    Тарихи жәдігерлерді цифрландыру – көненің көзін сақтаудың ең сенімді жолы. Нақты көлемі мен бояуын жоғалтпай жеткізу үшін жасалған 3D модельді айналдырып, үлкейтіп, жан-жақты қарауға болады. Мұндай цифрлық көшірмелер ғылыми ортада алмасуға, халықаралық зерттеушілерге жіберуге, тіпті виртуалды музейге экспонат ретінде қоюға мүмкіндік береді. 

    Қазіргі таңда археологиялық ескерткіштердің 3D модельдерін сканерлеу мен құру – ашық аспан астындағы жәдігерлердің бастапқы келбетін уақыт пен адам қолынан сақтап қалудың бірегей мүмкіндігі. 

    Ғалымдар Баянауылдағы балбалтастардың цифрлық көшірмелерін жасауға кірісті
    Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

    Жоба жетекшісі, археолог Георгий Пересветов бұл технологиясыз түпнұсқаларды қалпына келтіру немесе болашақ ұрпаққа дәл жеткізу қиынға соғатынын айтады.

    – Сканерлеу үшін біз фотограмметрия әдісін таңдадық. Өйткені, 3D сканерлері өте қымбат және оларда көптеген шектеу бар. Фотограмметрия көмегімен кез келген ғимаратты жарты сағат ішінде сканерлеуге болады. Менің жұмыс тәжірибелерімнің бірі - әйгілі Баянауылдағы Кемпіртас жартасы. Мен оны сканерлеп, 3D нұсқасында басып шығардым. Бұл дайын кәдесый болды, – дейді ол.

    Бұған дейін Баянауылдағы балбалтастар шамамен VI–VIII ғасырларға тиесілі екенін жазғанбыз.

