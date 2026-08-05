Ғалымдар Дарвиннің жыртқыш өсімдік туралы гипотезасын 150 жылдан кейін дәлелдеді
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай ғалымдары алғаш рет тау өсімдігі Saxifraga candelabrum жәндіктерден қоректік заттарды ұстап, қорытып, бөліп ала алатынын растады. Осылайша, олар Чарльз Дарвиннің алғаш рет 1875 жылы ұсынылған гипотезасын дәлелдеді, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
Зерттеу Nature Communications ғылыми журналында жарияланды. Авторлар Тибетте және Қытайдың оңтүстігіндегі таулы аймақтарда өсетін Saxifraga candelabrum тасжарғаны ұсақ жәндіктерді аулау үшін жапырақтары мен гүлдеріндегі жабысқақ түктерді пайдаланатынын, содан кейін арнайы ферменттерді пайдаланып жемтігін қорытатынын анықтады.
Чарльз Дарвин осы өсімдіктің дәл осы ерекшелігін 150 жылдан астам уақыт бұрын шамалаған еді. Тасжарғанды зерттей отырып, олардың түктерінің ет қоректі өсімдіктер аталатын шықшөпке ұқсайтынын байқаған. Алайда ол өз гипотезасын дәлелдей алмады: жүндер тым кішкентай, ал олар бөлетін сұйықтық эксперименттер үшін жеткіліксіз болды.
Ұзақ уақытқа созылған ғылыми пікірталасты Қытай Ғылым академиясы Ботаникалық институтының профессоры Сунь Хан бастаған ботаниктер тобы шешті. Зерттеушілер 32 өсімдікті табиғи ортада бақылап, олардың жанына бейнетаспалар орнатты, сондай-ақ олардың геномы және жабысқақ бөлінділерінің химиялық құрамын зерттеді.
Гүлдер әртүрлі жәндіктерді тартатыны белгілі болды. Ірі жәндіктер өсімдікті тозаңдандырса, кішкентай масалар көбіне түктерге жабысып, біртіндеп қорытылады.
Өсімдіктің шынымен де олжасынан қоректік заттар алып жатқанын растау үшін ғалымдар қосымша тәжірибе жүргізді. Олар ауыр азот-15 изотопының жоғары деңгейімен жеміс шыбындарын өсіріп, өсімдіктерге берді. Кейінгі талдау жәндіктерден шыққан азоттың тасжарған тініне енгенін, бұл қорытылған биомассаның сіңірілуінің тікелей дәлелі екенін көрсетті.
Бұдан басқа, зерттеушілер өсімдіктің классикалық жыртқыш өсімдіктер – шықшөптің ас қорыту ферменттерінің жиынтығын өндіретінін анықтады.
Авторлардың пікірінше, зерттеу қорытындысы жыртқыш өсімдіктердің әртүрлі түрлері эволюция барысында бірдей аулау механизмін бір-бірінен тәуелсіз түрде дамытып, қорғаныш жабысқақ түктерді жәндіктерді аулау және қорыту үшін тиімді құралға айналдырғанын көрсетеді.
Kazinform үшін арнайы ТАСС серіктес агенттігі ұсынған.
Осыған дейін астаналық оқушы өсімдіктен экологиялық қағаз жасап, патент алғанын хабарладық.