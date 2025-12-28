Ғалымдар физикалық белсенділік пен деменция арасындағы байланысты анықтады
АСТАНА. KAZINFORM – Framingham Heart Study аясында жүргізілген америкалық ғалымдардың жаңа зерттеуі орта және егде жастағы тұрақты физикалық белсенділік деменцияның даму қаупін 41-45% төмендететінін анықтады. Бұл деректердің қазақстандықтар үшін қаншалықты маңызды екенін Kazinform тілшісі зерттеді.
Қорғаныс әсері генетикалық бейімділігі бар адамдарда, оның ішінде Альцгеймер ауруының негізгі қауіп факторларының бірі ретінде белгілі APOE4 мутациясын тасымалдаушыларда да байқалатыны белгілі болды.
Бүл зерттеу 1948 жылдан бері жалғасып жатыр және эпидемиологиядағы ең маңызды жобалардың бірі саналады. Ол Фрамингем тұрғындарының бірнеше ұрпақтарының денсаулығын бақылау арқылы жүрек-қан тамырлары және басқа да созылмалы аурулардың қауіпті факторларын анықтауға көмектеседі.
Жаңа зерттеуге оқуға түсу кезінде деменция болмаған 4 290 қатысушы кірді. Барлық қатысушы ұйқы уақытын, отырықшы уақытты және жеңіл, орташа және күшті белсенділікті қамтитын физикалық белсенділікті бағалауды аяқтады. Талдау көрсеткендей, ең айқын профилактикалық әсер орта жаста (45-64 жас) және әсіресе егде жастағы (65-88 жас) физикалық белсенділікті сақтаған адамдарда байқалды.
Зерттеушілердің айтуынша, физикалық белсенділік миға қан ағымын жақсартады, қабынуды азайтады және қорғаныс жүйке механизмдерін қолдайды. Бұл процестер қозғалысты когнитивті құлдырауды болдырмаудың ең тиімді өзгертілетін факторларының біріне айналдырады.
Ғалымдар егде жастағы адамдарға, әсіресе аурудың отбасылық тарихы бар адамдарға арналған ұсыныстарға тұрақты жаттығуларды қосу басымдық болуы керек екенін атап өтеді.
– Зерттеулер көрсеткендей, қозғалыс мидың қартаю траекториясын өзгерте алады. Тұрақты жаттығулар зат алмасуды жақсартады, нейрондардың сенімдірек жұмыс істеуіне көмектеседі және миды қабынудан қорғайды. Тіпті APOE4 мутациясының болуы физикалық белсенділіктің оң әсерін жоққа шығармайды, әсіресе адам қартайғанға дейін белсенді болып қала берсе, - деп атап өтті нашақорлық маманы және Психикалық денсаулық мамандары қауымдастығының президенті, профессор Сағат Алтынбеков.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, ғалымдар Альцгеймер ауруын емдеуде үміт күттіретін жаңалық ашты.