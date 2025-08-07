Ғалымдар қатерлі ісікті емдеу әдісін бейімдеу үшін ғарышта зерттеу жүргізеді
АСТАНА.KAZINFORM - Encapsulate биотехнологиялық компаниясы белгілі бір науқастың ісігіне қарсы қандай препараттар тиімді болатынын болжай алатын жүйе әзірлеуде. Технология Халықаралық ғарыш стансасының бортында микрогравитацияны пайдаланады.
Жобаға NASA, АҚШ Ұлттық Ғылым қоры қолдау көрсетеді. Encapsulate компаниясы биопсиялық үлгілерден науқас ісіктерінің миниатюралық көшірмелерін өсіретін микроқұрылғы - чиптегі ісік платформасын әзірлеу үшін 4,88 миллион доллар жинады. Бұл микро-ісіктер терапия басталғанға дейін ең жақсы емдеуді анықтау үшін әртүрлі препараттарға ұшырайды.
Ерекше агрессивті немесе емдеуге төзімді ісіктер жағдайында үлгілер ғарышқа жіберіледі. Микрогравитацияда жасушалар адам ағзасындағы ісіктің мінез-құлқын дәлірек еліктейтін күрделі үш өлшемді құрылымдарды құрайды. Процесс толығымен автоматтандырылған: чип деректерді жинайды, ісік реакциясын бақылайды және нәтижелерді Жерге жібереді. Осы деректерге сүйене отырып, дәрігерлер ең тиімді емдеу туралы ұсыныстар алады.
Алғашқы эксперименттер SpaceX-тің 30-шы жүк миссиясының бортында өтті, онда жүйе ғарышкерлердің қатысуынсыз жұмыс істеді. Жердегі емдеуге қарсылық көрсеткен кейбір ісіктер ғарышта бірдей препараттарға жауап берді. Кейбір жағдайларда ғалымдар болашақ метастазаларға байланысты болуы мүмкін жасуша қозғалысын да байқады.
Encapsulate бұл деректерді орбитаға үлгілерді жібермей-ақ дәріге төзімділіктің ерте белгілерін және метастазалық потенциалды анықтай алатын ЖИ-ді үйрету үшін пайдалануды жоспарлап отыр. Ісіктердің шамамен 85-90% жер бетінде талдануы мүмкін.
Әрбір мұндай сынақ бірнеше мың доллар тұрады, ал кейінгі кезеңдегі қатерлі ісік емдеу жүздеген мыңға жетуі мүмкін.
Encapsulate қазір UConn Health, Memorial Sloan Kettering онкологиялық орталығымен және басқа серіктестермен бірлесе отырып, колоректальды және ұйқы безінің қатерлі ісігі диагнозы бар 100-200 пациентті қамтитын клиникалық сынақты бастайды.
Бұған дейін агенттік тілшісіне берген эксклюзивті сұхбатында «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» АҚ басқарма төрағасының кеңесшісі Зәбира Оразалиева Қазақстанда бірқатар аурулар бойынша медициналық көмек көрсету тәртібі қалай өзгергенін айтып берді.
Ағылшын тіліндегі түпнұсқа материалды осы жерден оқуға болады.