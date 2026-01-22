Мысыр пирамидалары: ғалымдар жұмбақ құрылыстың сырын ашты
АСТАНА. KAZINFORM — Нью-Йорк ғалымдары жаңа зерттеуде Гизаның ұлы пирамидасы тепе-теңдік жүйесі мен шығыр тәрізді механизмдер арқылы салынған деген қорытындыға келді. Олар құрылымның ішінде жасырылған, бұл массивті блоктарды бірнеше минут ішінде салуға мүмкіндік береді, деп хабарлайды БЕЛТА.
Ғалымдар пирамидадағы олардың болжамын растайтын архитектуралық ерекшеліктерге назар аударды. Мысалы, үлкен галерея мен көтерілу дәлізі тепе-теңдікті орнататын көлбеу пандустардың рөлін атқара алады. Шапқыншылықтан қорғану үшін қызмет етті деп есептелген шағын камера шын мәнінде салмағы 60 тоннаға дейінгі көтеру механизмінің бөлігі болды.
Пирамиданың ішкі камераларының қабырғаларында сызаттар мен тозу белгілері бар. Бұл құрылыс механизмдерінің сырғанауынан қалған іздер болуы мүмкін.
Ғылыми еңбектің авторлары ұлы пирамида ішінен бастап, сыртқа қарай салынғанын айтады. Құрылым өскен сайын тастарды көтеру үшін жасырын шығыр жүйелері пайдаланылды.
Гиза пирамидаларының ішіндегі ең көне және ең үлкені Хеопстың ұлы пирамидасы шамамен б.з.д. 2560 жылы перғауынның моласы ретінде салынған. Перғауынның мумиясы да, жерленген қазынасы да ешқашан табылмады. Мыңдаған жылдар бойы пирамида әлемдегі ең биік құрылым және қазіргі дәуірге дейін аман қалған ежелгі дәуірдің жалғыз кереметі болып қала берді.
Айта кетейік, Мысыр виза бағасының өсуі туралы қауесеттерді жоққа шығарды.