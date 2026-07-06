Ғалымдар өлі компоненттерден синтетикалық жасуша жасап шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Биологтар тірі емес химиялық компоненттерден өсуден бөлінуге дейінгі бүкіл өмірлік циклін аяқтай алатын алғашқы синтетикалық жасуша жасады, деп хабарлайды gazeta.ru.
Миннесота университетінің биологтары тірі емес химиялық компоненттерден алғашқы синтетикалық жасуша жасап, ұсынды және оның толық өмірлік циклін алғаш рет құжаттады: өсу, қоректік заттардың сіңуі және кейінгі бөлінуі. Зерттеудің алдын ала басылымы Biotic порталында жарияланды.
Миллиондаған өзара әрекеттесетін молекулалардан тұратын табиғи жасушадан айырмашылығы, синтетикалық SpudCell құрылымы айтарлықтай қарапайым. Оның ядросы - липосома - жасуша мембранасын имитациялайтын май молекулаларының қапшығы. Ішінде жеті плазмидалар - маңызды ақуыздарды синтездеу нұсқаулары бар бактерияларға тән кішкентай, дөңгелек ДНҚ молекулалары бар.
Барлық жеті плазмидалар шамамен 90 000 базалық жұптан тұратын SpudCell геномын құрайды. Салыстыру үшін, адам геномы шамамен 3 миллиард базалық жұптан тұрады.
Синтетикалық жасушаның ішінде ДНҚ ақпаратын оқитын және ақуыз синтезін бастайтын молекулалық «оқу құралы» орналасқан. Бұл ақуыздар жасушаның өсуіне, қоршаған ортадан қоректік заттардың сіңуіне және жасушаның бөліну процесіне жауап береді.
- Біз бұрын тек биологияда мүмкін болған нәрсені химияда қайта жасадық, - деп атап өтті жобаның тең жетекшісі Кейт Адамала.
Зерттеушілердің айтуынша, ұқсас әзірлемелер табиғи микроорганизмдердің мүмкіндіктерінен асып түсетін, жоғары дәлдікпен дәрі-дәрмектер мен биоматериалдарды өндіруге қабілетті «биологиялық зауыттарды» құруға негіз бола алады. Алайда, осы кезеңде SpudCell өзінің қоректік ортасына толығымен тәуелді және әлі де метаболизмін тәуелсіз реттей алмайды.
Естеріңізге сала кетейік, қазақстандық ғалым Серік Бакиев пен оның әріптестері ғылымға бұрын белгісіз болған жаңа бактерия түрін анықтаған болатын.