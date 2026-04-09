Ғалымдар зағип жандарды жетектейтін робот жасап шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тағы Бингемтон университеті ғалымдары көзі көрмейтін адамдарға серік болатын және айналада болып жатқан жағдайларды түсіндіре алатын жетекші роботты жасап шығарды. Бұл туралы университеттің ресми сайтында жарияланды.
Жүйе көптілді үлгілерге негізделген. Итке ұқсайтын робот алдын ала жүретін бағыттарды ұсынып, көлік жүргізу кезінде айналадағы жағдайды баяндайды. Кедергілер, бұрылыстар және қашықтық туралы ескертеді. Бұл визуалды ақпаратсыз кеңістікті сезу шектеулерін толықтыруға көмектеседі.
Жоба жетекшісі, есептеу ғылымдары мектебінің доценті Ши-ци Чжанның айтуынша, шектеулі пәрменді орындай алатын қарапайым жетекші иттен айырмашылығы, GPT-4 интеграциясы бар робот өзара әрекеттесу мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді.
Экспериментке 7 зағип ерікті қатысты. Оларға офис ғимаратындағы келіссөз бөлмесіне өз бетінше жету тапсырылды. Робот мақсатты нүктені нақтылап, бірнеше маршрутты және жол уақыты туралы ақпарат ұсынды, кейін пайдаланушыны сүйемелдеп, айналадағы ортаны түсіндірді. Қатысушылар алдын ала жоспарлау мен нақты уақыттағы дауыстық сүйемелдеудің үйлесімін жоғары бағалады.
Робот жасаушылар жүйенің автономдылығын арттыру, тестілеуді жалғастыру және оны ұзақ маршруттарға — ішкі және сыртқы орталарға бейімдеуді жоспарлап отыр. Болашақта мұндай зерттеулер көзі көрмейтін адамдардың күнделікті өмірінің бір бөлігіне айналуы мүмкін.
