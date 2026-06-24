Ғалымдар жер бетіндегі ең көне алып шұңқырдың қашан пайда болғанын анықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Аустралиялық геологтар 2025 жылы елдің солтүстік-батысындағы Пилбара аймағында табылған Жердегі ең көне кратердің нақты жасын анықтады, деп хабарлайды Report.
Құрылымның диаметрі 40–45 шақырымды құрайды, ал оның қалыптасуы шамамен 3 млрд жыл бұрын болған. Ғалымдардың айтуынша, бұл алып шұңқыр Жердің архей дәуіріне жатады, яғни ғаламшарда алғаш рет материктер қалыптаса бастаған кезеңдегі ең ежелгі белгілі нысандардың бірі.
Профессор Кристофер Кирклэндтің айтуынша, жаңа процесс бұл кратерді Жердің ерте геологиялық тарихынан сақталған осындай типтегі жалғыз белгілі нысан ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Оның пікірінше, бұл құрылымды зерттеу Жердің алғашқы даму кезеңдеріндегі процестерді түсінуге көмектеседі.
Ғалымдар жасын нақтылау үшін циркон минералдарын зерттеген. Бұл кристалдар геологиялық процестер туралы ақпаратты ұзақ уақыт сақтай алады. Олардың изотоптық құрамын талдау кратердің шамамен 3 млрд жыл бұрын пайда болғанын көрсетті.
Зерттеушілердің пікірінше, алынған нәтижелер нысанның жасын нақтылап қана қоймай, оны әрі қарай геологиялық зерттеулер үшін аса маңызды.
Айта кетейік, Индонезияда жер сілкінісі салдарынан алып шұңқыр пайда болды.