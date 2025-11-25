09:30, 25 Қараша 2025 | GMT +5
Ғалымжан Балабек суда жүзуден Қазақстан рекордын жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық жүзгіш Ғалымжан Балабек Беларусьте өткен халықаралық турнирде қола жүлдегер атанды.
Отандасымыз 200 метрге еркін стильде жүзуден үшінші нәтижені көрсетті. ҚР ҰОК мәліметінше, Балабек қашықтықты 01:45.68 уақытта жүзіп өтті. Осылайша ол Қазақстан рекордын жаңартты.
