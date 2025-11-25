KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    09:30, 25 Қараша 2025 | GMT +5

    Ғалымжан Балабек суда жүзуден Қазақстан рекордын жаңартты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық жүзгіш Ғалымжан Балабек Беларусьте өткен халықаралық турнирде қола жүлдегер атанды.

    Ғалымжан Балабек
    Фото: ҚР ҰОК

    Отандасымыз 200 метрге еркін стильде жүзуден үшінші нәтижені көрсетті. ҚР ҰОК мәліметінше, Балабек қашықтықты 01:45.68 уақытта жүзіп өтті. Осылайша ол Қазақстан рекордын жаңартты.

    Айта кетейік, қазақстандық «Қайрат» UEFA Чемпиондар лигасы элиталық кезеңіндегі алғашқы ойынын өткізді.

    2025 жылғы 26 қарашада Дания астанасы Копенгагенде алматылық «Қайрат» футбол клубы жергілікті «Копенгаген» командасымен Чемпиондар лигасы аясында кездесу өткізеді.

     

    Тегтер:
    Су спорты Спорт Турнир
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар