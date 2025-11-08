Ғасыр құпиясы: Флоренциялық алмаз Канададан табылды
АСТАНА. KAZINFORM – Бір ғасырға жуық уақыт бойы жоғалды деп есептелген флоренциялық алмаз табылды, деп хабарлайды Only Natural Diamonds.
Құнды тас бұрын Медичи мен Габсбургтер әулеттеріне тиесілі болған. Жылдар бойы ол Канаданың банктік сейфінде сақталып келген.
Салмағы 137,27 карат болатын флоренциялық алмаз — 126 қырлы қос роза пішінді ерекше өңделген, Голконда аймағынан шыққан сирек тастардың бірі. Бұл өңір ежелден Үндістандағы асыл тастарды өндіру орталығы саналған.
Алмаздың алғашқы иесі — XVII ғасырдың ортасында оны иеленген герцог Фердинандо II де’ Медичи. Кейін Медичилер әулеті тарих сахнасынан кеткен соң, тас Габсбургтер иелігіне өтіп, императорлық биліктің символына айналды. 1745 жылы ол император Мария Терезияның жұбайы, Австрия әулетінің негізін қалаушы Франц Стефан Лотарингскийдің тәжін безендірген.
Бірінші дүниежүзілік соғыстың соңында Австро-Венгрия империясы ыдыраған кезде император Карл I зергерлік бұйымдарды Вена қаласынан Швейцарияға жасырын түрде жөнелтуге бұйрық береді. Бір жылдан кейін ол із-түзсіз жоғалып кетеді. Ұзақ жылдар бойы түрлі нұсқалар айтылды, ұрланды, қара нарықта сатытылып кетті деген сияқты болжамдар айтылды.
Алайда шындық әлдеқайда қарапайым болып шыққан. Карл I қайтыс болғаннан кейін оның жұбайы Зита әулет әшекейлерін Канаданың Квебек қаласындағы банкке жасырған. Бұл құпияны тек оның екі ұлы ғана білген және олар императордың өлімінен кейін тура жүз жыл бойы бұл сырды ашпауға ант берген.
2025 жылдың күзінде Габсбургтердің ұрпақтары отбасы аңыздарында ғана аталып келген сол сейфті ашқан. Ішінен бірнеше тарихи жәдігермен бірге императорлық тәжді безендірген жарқыраған сары тасты тапқан.
Алмаздың түпнұсқа екенін Вена зергері, әйгілі император сарайын қамтамасыз еткен A.E. Köchert үйінің өкілі Кристоф Кёхерт растады. Сарапшылар бұл табысты заманауи зергерлік ғылым тарихындағы ең маңызды жаңалықтардың бірі деп бағалады.
Бұған дейін хабарланғандай, Лувр мұражайынан Наполеон мен императорға тиесілі тоғыз зергерлік бұйым — алқа, тәж және басқа да заттар ұрланған болатын. Кейін белгілі болғандай, ұрланған әшекейлер сақтандырылмаған болып шыққан.