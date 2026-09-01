Ғасырға жуық тарихы бар Түрксіб станциясының вокзалы жаңартылды
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында 1927 жылы салынған Түрксіб станциясының теміржол вокзалын қайта жаңғырту жұмыстары аяқталды.
Қайта жаңарту аясында жалпы ауданы 1 301 шаршы метр болатын қолданыстағы екі қабатты ғимаратқа кешенді жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жұмыс барысында шатырды монтаждау, ғимараттың сыртқы және ішкі әрлеу жұмыстары, кәріз, су, жылу және электрмен жабдықтаудың сыртқы және ішкі инженерлік желілерін жаңарту шаралары жүргізілді.
Сонымен қатар перронды қайта жаңарту және оған іргелес аумақты абаттандыру жұмыстары атқарылып, қажетті жабдықтар мен жиһаздар орнатылды.
Ғимараттың қасбетін жаңартуға және энергия тиімділігін арттыруға ерекше көңіл бөлінді. Қасбет ұзақ мерзімге төзімді травертинмен қапталып, жертөле отандық өндірістің гранит плиталарымен әрленді. Энергия үнемдейтін шыныпакеттері бар «жылы» тірек-ригельді жүйедегі жаңа терезелер мен алюминий витраждар орнатылды.
Заманауи материалдар мен жылу оқшаулағышты қолдана отырып, шатыр толықтай жаңартылды. Ішкі әрлеу жұмыстарында заманауи жанбайтын материалдар пайдаланылып, дыбыс оқшаулағышы бар тірек төбелер мен тозуға төзімді еден жабындары орнатылды.
Түрксіб станциясының вокзалы 3-санатқа жатады. Станция арқылы Астана, Алматы, Қарағанды, Павлодар, Көкшетау, Бурабай, Петропавл, Ақтөбе, Тараз, Шу, Шымкент, Түркістан, отбасы, Маңғыстау, Қызылорда, Орал, Атырау, сондай-ақ Ресей және Қырғызстанмен темір жол қатынасын қамтамасыз ететін 38 жолаушылар пойызы өтеді.
Көлік министрлігі мәліметінше, вокзалды жаңарту жолаушылардың жағдайларын жақсартуға, қауіпсіздік пен қызмет көрсету сапасын арттыруға, сондай-ақ теміржол инфрақұрылымы объектілеріне қойылатын заманауи талаптарға сәйкес ғимаратты неғұрлым тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Елімізде теміржол вокзалдарын ауқымды жаңғырту бағдарламасы аясында 74 нысанда қайта жаңғырту жұмыстары аяқталғанын жазған едік.