Геннадий Головкин мен Криштиану Роналду Эр-Риядта кездесті
АСТАНА.KAZINFORM — Екі спортшы бір-бірін жылы қарсы алды. «Сені көргеніме қуаныштымын, бауырым», деп Геннадий Головкинді Криштиану Роналду құшақ жая қарсы алды.
World Boxing ұйымының президенті Геннадий Головкин видеоны әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады.
Футболшы GGG-ден мұнда қандай мақсатпен жүргенін және әлі де бокспен айналысып жүр ме деп сұрады.
Головкин алдағы жылы, мүмкін, бір жекпе-жек өткізуі ықтимал екенін айтты. 43 жастағы боксшы мансабын ресми түрде аяқтаған жоқ және егер қызықты ұсыныс түссе, рингке қайта оралуға дайын екенін бұған дейін де мәлімдеген.
Роналду қазақстандық спортшыны Жаңа жылмен құттықтап, оған бар жақсылықты тіледі.
Эр-Риядта салмақ дәрежесіне қарамастан (P4P) боксшылардың жекпе-жектері өтіп жатыр, ал бүкіл шоу «Жапония vs Мексика» стилінде ұйымдастырылған. Кеше World Boxing президенті Геннадий Головкин жапон боксшысы Наоя Иноуэ (31-0, 27 KO) мен мексикалық Давид Пикассо (32-0-1, 17 KO) арасындағы жоғары деңгейдегі жекпе-жекті тамашалады.
Криштиану Роналду Сауд Арабиясының «Әл-Наср» клубымен келісімшартын 2027 жылға дейін ұзартты және осы күндері де Эр-Риядта жүр.
Айта кетелік Геннадий Головкин World Boxing федерациясының президенті болып сайланған еді.