07:51, 05 Ақпан 2026 | GMT +5
Герасименко Азия кубогының топтық кезеңіндегі алғашқы ойынын сәтті бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдағы халықаралық жарыстың алғашқы айналымында қазақстандық спортшы Кирилл Герасименко жеңіске жетті.
Отандасымыз үстел теннисінен Азия кубогының топтық кезеңіндегі бірінші ойынында саудиялық Әли Әлхадравиден 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) есебімен басым түсті.
Оның қарсыластарының қатарында Сян Пэн (Қытай) мен Чан Ю-Ань (Тайбэй) секілді үздік теннисшілер бар.
Айта кетейік, топтан тек бір спортшы плей-офф кезеңіне жолдама алады.
Бұған дейін үстел теннисінен Азия кубогында қазақстандықтардың алғашқы қарсыластары белгілі болғанын жазған едік.