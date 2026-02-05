KZ
    Герасименко Азия кубогының топтық кезеңіндегі алғашқы ойынын сәтті бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдағы халықаралық жарыстың алғашқы айналымында қазақстандық спортшы Кирилл Герасименко жеңіске жетті. 

    Герасименко
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Отандасымыз үстел теннисінен Азия кубогының топтық кезеңіндегі бірінші ойынында саудиялық Әли Әлхадравиден 3:0 (11:5, 11:5, 11:9) есебімен басым түсті. 

    Оның қарсыластарының қатарында Сян Пэн (Қытай) мен Чан Ю-Ань (Тайбэй) секілді үздік теннисшілер бар. 

    Айта кетейік, топтан тек бір спортшы плей-офф кезеңіне жолдама алады.

    Бұған дейін үстел теннисінен Азия кубогында қазақстандықтардың алғашқы қарсыластары белгілі болғанын жазған едік. 

