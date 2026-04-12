Германия дүкендерінде жаңа тәртіп: кассаларға тек сенімді клиенттер жіберіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Германиядағы супермаркеттер желісі ұрлықтың көбеюіне байланысты өзін-өзі қызмет көрсету кассаларын тек тұрақты клиенттерге ғана енгізіп жатыр, деп хабарлайды BILD.
Өзін-өзі қызмет көрсету кассалары Германиядағы дүкендерде жиі пайда болуда, дегенмен бұл мәселе әлі де пікірталас тудырып отыр. Тауары аз сатып алушылар мұндай терминалдарды ұнатады, өйткені олар кезекте тұрмауға мүмкіндік береді. Ал дүкен иелері үшін бұл көбіне қиындық туғызады: көпшілігі дүкендердегі ұрлықтың жиілегеніне шағымданып отыр.
Осыған байланысты дискаунтерлер желісі Netto енді ерекше шараны сынақтан өткізіп жатыр: өзін-өзі қызмет көрсету кассаларына тек тұрақты клиенттер ғана жіберіледі.
— Қазіргі уақытта біз бірнеше аймақтық таңдалған филиалдарда өзін-өзі қызмет көрсету кассаларын пайдаланудың бейімделген түрін сынақтан өткізіп жатырмыз. Осылайша біз дүкендердегі ұрлық санын азайтуды көздейміз, — деп хабарлады Netto Marken-Discount компаниясының өкілі.
