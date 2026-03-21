Германия, Канада және АҚШ халықаралық хакерлер желісін жойды
АСТАНА. KAZINFORM — Германия, АҚШ және Канада киберқылмысқа қарсы мамандары интернеттегі ірі шабуылдарды ұйымдастырды деген күдікке ілінген әлемдегі ең ірі екі ботнет — Aisuru және Kimwolf желілерін жапты, деп хабарлайды Еuronews.
Халықаралық операция нәтижесінде әлемдегі ең ірі екі бот желісі толықтай істен шығарылды.
Операцияның аяқталғаны туралы билік жұма күні хабарлады. Оған Германия, АҚШ және Канада елдерінің киберқылмысқа қарсы күрес мамандары қатысты. Бірлескен әрекеттердің арқасында тергеу деректері бойынша интернеттегі ірі шабуылдар сериясына қатысы бар Aisuru және Kimwolf желілерінің қызметі тоқтатылды.
Неміс полициясы, прокуратура және киберқылмысқа қарсы бөлімшелер өкілдері бұл желілер ауқымы мен шабуыл жасау мүмкіндігіне байланысты ІТ-инфрақұрылымға «елеулі қауіп төндіргенін» мәлімдеді.
Ботнет дегеніміз — зиянды бағдарламамен жұқтырылған компьютерлер немесе басқа да қосылған құрылғылардан құралған және оператор тарапынан жасырын басқарылатын желі.
Мұндай желілер кибершабуыл жасау, деректерді ұрлау, бопсалау және өзге де қылмыстық әрекеттер үшін қолданылады. Көп жағдайда құрылғы иелері өз техникаларының қылмыстық инфрақұрылымның бір бөлігіне айналғанын білмейді.
Тергеу мәліметінше, Aisuru ботнеті бірнеше миллион бұзылған құрылғыны қамтыған — үйдегі маршрутизаторлардан бастап веб-камераларға дейін. Ал Aisuru-мен байланысты Kimwolf желісі негізінен вирус жұққан Android TV құрылғыларынан тұрған. Екі желінің де ауқымы миллиондаған құрылғыға жетіп, оларды әлемдегі ең қуатты кибершабуыл құралдарының біріне айналдырған.
Тергеу барысында ботнеттердің «қызмет көрсетуден бас тарту» (DDoS) түріндегі таратылған шабуыл жасау үшін пайдаланылғаны анықталды. Мұндай шабуыл кезінде қаскөйлер белгілі бір нысанға орасан көп трафик жіберіп, оны шамадан тыс жүктеп, істен шығарады. Операцияға қатысқан АҚШ Әділет министрлігі Aisuru мен Kimwolf «рекордтық шабуыл» жасағанын, соның салдарынан әлем бойынша түрлі сервистер мен компаниялардың жұмысы бұзылғанын мәлімдеді.
Вирус қонған құрылғылар іс жүзінде қылмыскерлердің құралына айналған: ботнет операторлары оларға қолжетімділікті басқа киберқылмыскерлерге сатып отырған. Бұл тапсырыспен шабуыл ұйымдастыруға және нақты орындаушыларды жасыруға мүмкіндік берген.
АҚШ билігінің деректеріне сәйкес, зардап шеккендер жиі бопсалауға ұшыраған. Кей жағдайларда келтірілген шығын ондаған мың долларға жеткен.
Германия мен Канада құқық қорғау органдары ботнеттерді басқарған екі күдіктіні анықтаған.
Олардың аты-жөні жария етілмегенімен, билік оларға қатаң заңдық жауапкершілік қарастырылатынын мәлімдеді. Тергеу жалғасып жатыр, әрі бұл желілерді басқаруға басқа да тұлғалардың қатысы болуы мүмкін екені жоққа шығарылмайды.
Сарапшылардың пікірінше, Aisuru мен Kimwolf-тың жойылуы соңғы жылдардағы киберқылмысқа қарсы күрестегі халықаралық қауымдастықтың ең ірі жетістіктерінің бірі болды. Бұл желілердің ауқымы мен маңызды инфрақұрылымдарға зиян келтіру мүмкіндігі мемлекеттер, бизнес және жеке пайдаланушылар үшін үлкен қауіп төндірген.
Аталған операция киберқылмыспен күресте шекараға бағынбайтын қауіптерге қарсы халықаралық ынтымақтастықтың шешуші рөл атқаратынын тағы бір рет көрсетті.
