Германия Таяу Шығыстан әскерін әкетіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM - Германияның Федералдық армиясы Иран маңындағы аймақтан қосымша әскери күштерді шығаратынын мәлімдеді, деп хабарлайды Анадолы.
Федералдық армияның баспасөз қызметі RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) медиажелісіне жолдаған хабарламасында өңірдегі қауіпсіздік жағдайына байланысты Иран төңірегінен қосымша әскери контингент шығарылатыны айтылған.
Мәлімдемеде сондай-ақ United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) құрамындағы неміс әскери бөлімдерін кері қайтару туралы шешім қабылданғаны көрсетілген.
Осы ақпаратқа сәйкес, Эрбиль қаласындағы неміс әскери контингенті айтарлықтай қысқарған. Бахрейн аумағындағы әскери қызметкерлер Германияға қайтарылды, ал Кувейттегі бөлімшелерді шығару бойынша дайындық жалғасып жатыр.
Сондай-ақ мәлімдемеде Бағдаттағы Германия елшілігінің қызметкерлері мен әскери мамандар Jordan аумағына уақытша көшірілгені айтылған.
Қазіргі уақытта өңірде, негізінен Iraq пен Jordanда шамамен 500 неміс әскери қызметкері бар.
Осыған дейін Германия СІМ азаматтарын Ираннан шұғыл кетуге шақырған болатын.