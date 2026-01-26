Германияда әлеуметтік жарналар 2035 жылға қарай жалақының жартысына жетуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Германияда алдағы он жылда медицинаға, күтімге, зейнетақыға және жұмыссыздық бойынша жәрдемақыларға арналған әлеуметтік аударымдар жалақының шамамен 50 пайызына дейін өсуі мүмкін, деп хабарлайды BILD.
Мұндай болжамды Берлиндегі IGES институты дайындады.
Қазіргі уақытта әлеуметтік сақтандыруға брутто жалақының 42,7 пайызы жұмсалады (оның жартысын жұмыс беруші төлейді), алайда реформалар жүргізілмесе, бұл жүктеме одан әрі арта береді.
Зерттеу авторларының есептеуінше, 2035 жылға қарай миллиондаған жұмысшының қолына алатын таза табысы едәуір азаяды.
Мысалы, брутто жалақысы 2500 еуро болатын қызметкер үшін ай сайынғы әлеуметтік аударымдар 533 еуродан 625 еуроға дейін өсіп, жылына шамамен 1100 еуроға артуы мүмкін. Ал 3500 еуро табысы барлар үшін жылдық өсім шамамен 1530 еуро, 4500 еуро алатындар үшін 2000 еуроға жуық сома.
— Бұл — барлық мүдделі тарап үшін қажетті реформаларды тез арада бастауға соңғы әрі өте маңызды дабыл сигналы, — деді DAK сақтандыру компаниясының басшысы Андреас Шторм BILD басылымына берген сұхбатында.
Зерттеу авторларының есептеуіне сәйкес, 2027 жылдың өзінде медициналық сақтандыру жүйесіндегі тапшылық шамамен 12 млрд еуро болуы мүмкін.
Айта кетелік 2025 жылдың соңына қарай Германияда жұмыссыздардың саны артты.