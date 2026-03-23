Германияда фармацевттердің ереуілінен соң дәріханалар жабылды
АСТАНА. KAZINFORM — 23 наурызда Берлин, Мюнхен, Ганновер, Дюссельдорф қалаларында республика көлеміндегі демонстрациялар өтеді деп жоспарланған, деп хабарлайды DW.
Тек осы қалаларда ғана емес, басқа көптеген жерлердегі дәріханалар да бүгін жабық болады деп күтіледі.
Федералдық фармацевттік бірлестік кезекші дәріханаларда алғашқы көмекке қажет дәрілерді әлі де сатып алуға болатынын жеткізді
Дәріханалар өздерінің тұрақты жинақтар бөлігін қазіргі 8,35 евродан 9,50 еуроға көтеруді талап етіп отыр. Бұл мәселе ХДС/ХСС және СДПГ партияларының коалициялық келісімінде қарастырылған, бірақ медициналық сақтандыру қорларының қаржылық қиындықтарына байланысты іске асырылуы кейінге қалдырылған, деп хабарлайды Tagesschau.
Германияның Денсаулық сақтау министрі Нина Варкен жақында осы мәселені шешу үшін көктемде жаңа қаулыны ұсынатынын уәде етті.
Соңғы мәліметтер бойынша Германиядағы дәріханалар саны азайып барады: 2025 жылдың соңында елде 16 601 дәріхана болды, бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 440-қа аз.
Бұдан бұрын аталған ереуілге 160 мыңнан астам адам қатысатыны белгілі болды.